L'ESEMPLARE è stato filmato oggi pomeriggio sul molo sud. Allertata sia la Capitaneria che la polizia

Un cinghiale a spasso per il porto di Civitanova. Il surreale avvistamento oggi attorno alle 18 lungo la banchina del molo sud.

Chi si trovava a frequentare il porto per una passeggiata o per una corsa ha fatto l’anomalo incontro e filmato con il cellulare la presenza dell’animale selvatico. Dopo gli avvistamenti sono stati allertati sia gli uomini della Capitaneria di porto sia la polizia che è intervenuta con una pattuglia, ma l’animale nel frattempo è scappato in direzione lungomare facendo poi perdere le sue tracce.

Non è la prima volta che un cinghiale si spinge fino al mare: la scorsa estate un piccolo esemplare era stato avvistato attorno alla mezzanotte davanti allo chalet Calamaretto e anche questa estate un altro cinghiale si aggirava fra le case di Fontespina.

