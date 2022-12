MACERATA - C'è tempo fino al 20 dicembre per partecipare. Il canone annuale a base di gara è di 10.030 euro

Gestione del bar del tribunale, pubblicato il bando per affidare la concessione. La durata sarà di sei anni. Per chi fosse interessato il bando si può trovare sul sito istituzionale del Tribunale di Macerata. L’oggetto è la gestione del servizio del bar interno del palazzo di giustizia che ogni giorno è un po’ un punto di riferimento per le tante persone che lavorano e frequentano il tribunale.

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello della “offerta economicamente più vantaggiosa” con attribuzione di un massimo di 30 punti all’offerta economica e di un massimo di 70 punti a quella tecnica. Per l’offerta economica il canone annuale a base di gara è di 10.030 euro. Il termine di presentazione delle offerte scadrà il 20 dicembre alle 12.

Per tutti i dettagli e per prendere visione degli atti e dei documenti di gara pubblicati: https://www.tribunale.macerata.giustizia.it/