IL LIBRO "Camminare sulle orme dell'anno solare" verrà presentato martedì 6 dicembre alle 18 al resort Le case. La scrittrice Lucia Tancredi converserà con l'autrice sul ciclo simbolico della natura alla luce della filosofia e dell'astrologia ermetica

Dopo una serie di incontri in Italia e in Ticino, il libro della terapeuta Gabriele Rosemarie Paulsen, “Camminare sulle orme dell’anno solare” verrà presentato a Macerata martedì 6 dicembre alle 18 al resort Le case, in contrada Mozzavinci. La scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha appena pubblicato il suo nuovo libro “Jacopa dei Settesoli la ricca amica di Francesco d’Assisi”, converserà con l’autrice sul ciclo simbolico della natura alla luce della filosofia e della astrologia ermetica. Sarà l’occasione per parlare anche del significato mistico e simbolico del Natale.

Tedesca, nata a Münster, fondatrice del metodo “Lungo la via del sé” con il quale propone seminari sul pensiero olistico-integrale occidentale in Italia, Germania e Svizzera, l’autrice descrive il percorso dell’anno solare attraverso le quattro stagioni che interpreta e associa alla simbologia archetipica dello zodiaco e alle stagioni della vita nel contesto delle leggi universali. «È un cammino di consapevolezza fatto di tante stazioni, ognuna con specifiche prove e compiti e il percorso del sole è una metafora di questo cammino – si legge nella nota -. Vivere in sintonia con la natura e studiare la sua simbologia è ciò di cui il genere umano ha bisogno per comprendere che tutto è ciclico e che esiste una profonda corrispondenza tra spirito universale, natura ed esseri umani di cui gli antichi erano a conoscenza».

Gabriele Rosemarie Paulsen, laureata in Lingue e letterature straniere a Venezia è per venti anni manager d’azienda. Ha studiato Naturopatia olistica alla scuola di Corrado Bornoroni e ha proseguito la formazione in psicosomatica integrale e medicina archetipica con Margit e Ruediger Dahlke. Insegnante di meditazione, terapeuta del respiro e della reincarnazione ha frequentato la scuola di astrosofia e simbologia ermetica di Randolf Schaefer, nel 2008 ottiene a Berlino l’abilitazione alla pratica psicoterapeutica che le consente di offrire percorsi individuali di ricerca interiore.

Per maggiori informazioni sui seminari e sul percorso di “Lungo la via del sé” si può andare sulla pagina Facebook, Telegram e all’indirizzo www.gabrielerosemariepaulsen.com.

Alla presentazione si potrà acquistare il libro. Non è necessaria la prenotazione.