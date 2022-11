Torna la Festa del Volontariato

MACERATA - Si svolgerà il 2 e 3 dicembre dalle 9 alle 20 agli Antichi Forni

L’Assemblea delle libere forme associative A.l.f.a. del Comune di Macerata ha organizzato la seconda edizione della Festa del volontariato che si svolgerà il 2 e 3 dicembre dalle 9 alle 20 agli Antichi Forni.

«All’ iniziativa – scrive il Comune – promossa dopo il superamento della fase più acuta della pandemia e contestualmente alla crisi economica innescata dalla guerra in Ucraina, parteciperanno 40 associazioni residenti sul territorio cittadino che operano settori dell’assistenza, dell’ambiente, della protezione civile, della cultura, dello sport, del mondo giovanile, ma anche nelle attività socio ricreative e in quelle storiche commemorative dei fatti combattentistici e d’Arma.

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Macerata, è volta a promuovere una opportunità di incontro tra le varie organizzazioni e la cittadinanza, è un’occasione per conoscere il mondo del volontariato e per comprendere l’importanza del suo ruolo di tenuta del tessuto sociale attraverso il quotidiano svolgimento di concrete azioni solidali».

Nel corso delle due mattinate, la festa accoglierà gli studenti dei vari istituti scolastici e i ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, potranno visitare gli stand delle varie associazioni, porre domande e ricevere risposte a tutti i quesiti che verranno da loro sollevati.

Durante le due giornate si svolgeranno delle esibizioni musicali e sportive alternate ad alcuni brevi dibattiti che vedranno protagonisti i vari esponenti delle associazioni partecipanti e del Centro Servizi per il Volontariato.