Messa in sicurezza delle piante e tutela dell’incolumità dei cittadini. Al via il piano di interventi per la potatura degli alberi, elaborato dall’amministrazione comunale di Civitanova. «Si tratta di potature significative per il decoro urbano e per avere una visibilità maggiore sulle strade – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Più volte i cittadini ci hanno chiesto di intervenire per ridimensionare la vegetazione cresciuta in modo incontrollato in diverse zone della città. Il primo intervento è quello in Corso Umberto che sarà ultimato nei prossimi giorni. Il verde pubblico, insieme a strade e vie pulite – ha concluso il sindaco -, è sinonimo di decoro, salute e di benessere per i cittadini in quanto migliora le condizioni di vita nelle città». In programma ci sono le potature in Via D’Annunzio e casermette, Via dei Mille (asilo), isola ecologica, Via Pisani, campo San Gabriele, viale del Pincio (Civitanova Alta), via Guerrazzi (asilo), piazza San Marone.