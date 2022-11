Mamma di 47 anni stroncata da una malattia

CIVITANOVA - Stefania Paolini era una catechista molto conosciuta nel quartiere San Carlo Borromeo dove viveva con la famiglia. Lascia il marito Rossano e tre figli. Il funerale mercoledì alle 10

Mamma di tre figli muore a 47 anni, cordoglio a Civitanova per la scomparsa di Stefania Paolini, deceduta oggi pomeriggio dopo aver lottato contro una malattia che non le ha lasciato scampo.

Stefania era molto conosciuta nel quartiere di San Carlo Borromeo dove viveva con la famiglia e dove era attiva come catechista assieme al marito Rossano. Proprio come coppia guidavano i futuri sposi nel percorso prematrimoniale per le nozze religiose e tanti avevano attinto alla sua esperienza come guida. Una tragedia per i familiari, per il marito Rossano e per i figli, Alisia, Elena ed Emanuele. Stefania lascia anche i genitori, Mario e Maria e le sorelle Alessandra e Deborah. Il funerale si svolgerà mercoledì 30 alle 10 a San Carlo partendo dalla casa funeraria Terra e cielo dove è allestita la camera ardente.

(l.b.)