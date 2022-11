MACERATA - Gli alunni e le alunne si sono ritrovati mezzo secolo dopo con la maestra Maria Letizia Macchini per festeggiare "le nozze d'oro"

La campanella risuona 50 anni dopo per la prima elementare di via Verdi. Era l’ottobre del 1972 quando la maestra Maria Letizia Macchini accolse nella sua classe di prima elementare di Via Verdi a Macerata i bambini e le bambine in grembiule e fiocchi rossi e blu, che oggi diventati uomini e donne, si sono ritrovati al Ristorante “I Due Cigni” di Montecosaro per festeggiare le “loro nozze d’oro”.

Hanno risposto “presente” alla maestra Macchini: Marco Micucci, Tiziana Compagnucci, Riccardo Lacchè, Cristiana Brizi, Annalisa Borri, Marco Morbidelli, Corrado Cacciamani, Pamela Braccialarghe, Roberto Marucci, Emanuela Catalini, Luciano Carbonari, Cristina Cervigni, Luca Forte, Alessandro Betti, Simonetta Concetti. Alcuni assenti giustificati (Mauro Badiali, Roberto Gabrielli, Carlo Maria Cossiri, Claudio Fantozzi e Maria Cristina Benivegna), ma gli altri hanno fatto di tutto per esserci, arrivando da Roma e da Termoli. Si è collegato in video chiamata anche Riccardo Gentilucci da Vimercate.