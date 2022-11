FESTE - Il Comune insieme ai commercianti ha dato il via al progetto "A Natale compra locale" per sostenere le attività cittadine. La sindaca Giuliana Giampaoli: «Serie di iniziative per portare persone qui»

A Corridonia iniziativa per sostenere l’economia locale sotto le feste. Si chiama “A Natale acquistiamo locale” ed è stata presentata oggi dal sindaco Giuliana Giampaoli, dall’assessore al commercio e al piccolo artigianato Gemma Acciarresi e da alcuni commercianti. L‘iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale per sostenere il tessuto economico del territorio locale duramente colpito prima dal sisma, poi dal Covid ed ora dal caro bollette. L’obiettivo è cercare di portare più persone, anche proveniente da altri comuni, ad acquistare a Corridonia. «Spero di riuscire a valorizzare ciò che offre la nostra città, di dare la possibilità al mercato tradizionale di esprimersi e far conoscere i propri valori: fondamento di cultura, civiltà e ricchezza economica per il territorio» dice l’assessore Acciarresi. Perno portante di questa idea è “pesca lo sconto”. Iniziativa a cui hanno aderito circa 75 attività che mettono in palio degli sconti o delle promozioni da utilizzare nei loro negozi. La pesca inizierà l’1 dicembre fino ad esaurimento biglietti, ce ne saranno più di 3mila in giro per il territorio nelle varie attività aderenti. A giorni uscirà l’elenco di tutte le attività che partecipano con specificato anche dove poter pescare il biglietto. Inoltre alle persone che utilizzeranno lo sconto pescato sarà data in omaggio una shopper in tessuto, questo è stato possibile grazie alla collaborazione dei laboratori analisi cliniche Pro Avis e Croce Bianca che offrono servizi nel nostro territorio e nelle zone limitrofe. «È importante sottolineare la collaborazione e l’unione tra di loro, tra le varie zone della città, comprese anche le frazioni, un’unione che l’amministrazione ed i commercianti rafforzeranno sempre di più».

Il sindaco Giampaoli ha sottolineato: «Oltre alle iniziative incentrate sul commercio è importante saper sfruttare al massimo tutti gli altri eventi che possano portare il passeggio per le vie del nostro paese. Gli eventi natalizi, che a breve presenteremo, sono stati ideati con questa visione. Stiamo cercando di attrarre l’interesse dei commercianti alle varie iniziative che proporremo, questa del Natale è il primo passo che stiamo facendo e ci auguriamo anche di ricevere per il futuro proposte da parte dei commercianti, siamo aperti al confronto e ai vari suggerimenti che ci possono arrivare».