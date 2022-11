MACERATA - L’edizione di quest’anno ha previsto come tema centrale la "bellezza del saper fare italiano": tutte le scuole coinvolte nel progetto

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Pmi Day-Industriamoci” le imprese della piccola industria di Confindustria Macerata in questi giorni “aprono le porte” a studenti ed insegnanti con l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa e la conoscenza delle nostre aziende.

«Dal 2010 il Pmi Day vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aderire all’iniziativa – si legge in una nota -. Un evento pensato per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva, le opportunità che le aziende possono offrire ed il loro impegno a favore della crescita. L’edizione di quest’anno ha previsto come tema centrale la “bellezza del saper fare italiano”, frutto delle competenze, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle nostre imprese».

«La bellezza ci caratterizza come Regione e come Paese, bellezza che appartiene anche all’arte del nostro “saper fare”, al patrimonio di saperi e creatività che ha saputo coniugarsi nel tempo con la tecnologia. Il Pmi Day fa conoscere queste splendide realtà imprenditoriali ai ragazzi per condividere con loro l’importanza e la bellezza delle aziende del territorio», ha dichiarato Paolo Ceci (Elettrochimica Ceci) presidente del comitato Piccola Industria di Confindustria Macerata. Per il 2022 le imprese che hanno aderito all’iniziativa sono: Lube industrie di Treia, Valmor di Civitanova, Iplex Design di Recanati, Falc di Civitanova, Faggiolati Pump di Macerata e F.lli Gionchetti Fgm di Matelica. Incontreranno circa 500 studenti dei seguenti istituti: Itis Divini San Severino, Ipsia Bonifazi Civitanova, Itis Mattei Recanati, Ite Corridoni Civitanova, Ipsia Corridoni di corridonia, Itcg “Antinori” e Ipsia Matelica.