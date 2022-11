MACERATA - Patrizia Cicconetti, titolare con la sorella del negozio di abbigliamento in via Gramsci, è morta oggi a 69 anni

Mondo del commercio in lutto a Macerata, è morta dopo un malore Patrizia Cicconetti, 69 anni, storica commerciante e titolare, con la sorella Monica del negozio di abbigliamento, sotto le logge di via Gramsci.

La donna ha accusato un malore e dopo un breve ricovero all’ospedale di Macerata è morta oggi. Oltre alla sorella, lascia il fratello Pietro e la nipote Elizabeth.

Una vita passata nel commercio in centro per le due sorelle che erano conosciutissime, prima avevano il loro negozio in galleria del Commercio, dopo il terremoto si erano trasferite in via Gramsci.

Questa mattina l’attività era chiusa, cosa insolita, e nel pomeriggio si è appreso del lutto che ha colpito la famiglia. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio arrivati da persone che conoscevano le due sorelle, tra clienti affezionati, amici, e persone che vivendo in centro incontravano Patrizia tutti i giorni.

Il funerale è stato fissato: si svolgerà domani, 19 novembre, alle 15,30 nella chiesa dell’Immacolata. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Tolentino. Per volontà della famiglia non è stata allestita la camera ardente.

(Redazione Cm)