CIVITANOVA - Una delibera di giunta scavalca il parere dell'assise. La consigliera Lavinia Bianchi: «Votata col no dell'assessore Gironacci e il parere negativo della dirigente»

Tornano le giostre al Varco sul mare per il Natale. Lo ha stabilito la giunta comunale di Civitanova in barba al regolamento votato dal consiglio. Ma la delibera divide la giunta con l’assessore Giuseppe Cognigni che esce al momento del voto e l’assessora Manola Gironacci che vota contro visto anche il parere negativo del dirigente competente.

«Non possono passare inosservate le votazioni con cui viene approvata la delibera – afferma Lavinia Bianchi di Siamo Civitanova – non tutta la giunta è d’accordo con quattro voti favorevoli e uno contrario dell’assessore Gironacci. La delibera di giunta presenta parere negativo della dirigente di settore Concetta Moroni, che infatti sostiene che non può essere espresso parere favorevole in quanto la competenza a disporre la deroga è del consiglio comunale.

Infatti il Varco a mare lo scorso anno era stato escluso dai luoghi in cui si potevano disporre le installazioni delle attrazioni di spettacolo viaggiante. Qual è l’interesse pubblico? – chiede la consigliera – quanto verrà pagato di suolo pubblico per l’installazione di queste attrazioni?».

La questione è rilevante non solo per gli aspetti politici ma anche dal punto di vista amministrativo in quanto la giunta ha forzato il regolamento scavalcando la volontà del consiglio e, quindi, anche della maggioranza. Sulla delibera pesa anche il parere negativo della dirigente Moroni che sottolinea che «non può essere espresso parere favorevole in quanto è del consiglio comunale la competenza a disporre la deroga, in via transitoria, all’articolo 4 del Regolamento per la disciplina degli spettacoli viaggianti e del tradizionale Luna park estivo, in cui si prevede che nell’elenco delle aree utilizzabili non potrà figurare la zona definita come Varco sul mare».