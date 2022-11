ECCELLENZA - All'esordio nella panchina calzaturiera, l'allenatore conquista la prima vittoria grazie al colpo di testa dell'attaccante rossoblu. I viola di Mariani recriminano per le due traverse colpite da Sindic e Dell'Aquila. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 12

Buona la prima per Gabriele Morganti sulla panchina della Sangiustese. Al La croce di Montegranaro i calzaturieri battono 1 a 0 il Montefano nella sfida tutta maceratese dell’ottava giornata d’andata del campionato di Eccellenza. Decisivo nel primo tempo il colpo di testa di Zira, servito dalla punizione di Rossi. I rossoblu si portano a più tre sulla zona playout e agganciano a quota 12 proprio i viola di Mariani, che recriminano per le due traverse colpite da Dell’Aquila e da Sindic. Domenica prossima la Sangiustese farà visita alla capolista Atletico Ascoli, mentre il Montefano ospiterà l’Osimana.

La cronaca. Dopo appena un paio di minuti il Montefano reclama un calcio di rigore per l’atterramento in area di Bonacci, il direttore di gara fa correre. La Sangiustese esce allo scoperto al 9′ con il sinistro di Tonuzi, Bentivogli chiude il primo palo. È il preludio al gol rossoblu, che arriva tre giri di lancette più tardi: Zira colpisce di testa in area piccola, sul calcio piazzato di Rossi, e sigla l’1 a 0. I viola risponde al 17′ ma la conclusione di Guzzini si spegne sul fondo. Stessa sorte, al 24′, per l’incornata di Postacchini. Alto sopra la traversa, invece, il tiro al volo di Dell’Aquila. Dieci minuti dopo lo imita Guzzini. Al 39′ Bonacci entra in area, sulla sponda aerea di Dell’Aquila, ma di sinistro spara su Monti. Allo scadere del primo tempo Palmucci non centra lo specchio sulla respinta della punizione di Sindic.

La Sangiustese propone il primo spunto della ripresa. All’8′ Tonuzi ci prova ma Bentivogli fa buona guardia. Trascorrono tre minuti e il Montefano sfiora il pari con il colpo di testa di Dell’Aquila, sul traversone dalla sinistra di Sindic, che si stampa sulla traversa. Al 22′ Iuvalè prova la botta da fuori ma trova solo una deviazione in corner. Il Montefano va vicinissimo al pareggio anche al 35′, stavolta con la botta dalla distanza di Sindic, che centra in pieno il montante. I viola spingono e nel finale impegnano Monti con l’incornata di Stampella e con il sinistro di Dell’Aquila. Nel finale, però, è la Sangiustese a non trovare il colpo del ko, in entrambe le circostanze con il subentrato Titone: prima il suo doppio tiro è ben neutralizzato da Bentivogli, che si esalta, dopo in contropiede non riesce a calciare, a tu per tu con il portiere avversario. Finisce 1 a 0.

Il tabellino di Sangiustese – Montefano 1 – 0:

SANGIUSTESE: Monti; Tarulli, Monserrat, Capodaglio; Tomassetti, Ercoli, Rossi, Iuvalè (93’ Doci), Stortini; Zira (65’ Titone), Tonuzi (69’ Cheddira). All.: Morganti.

MONTEFANO: Bentivogli; Monaco (82’ Stampella), Moschetta, Postacchini; Morazzini (80’ G. De Luca), Guzzini (69’ Trabelsi), Sindic, Palmucci, Candidi (62’ E. De Luca, 88’ F. Camilloni); Bonacci, Dell’Aquila. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro (Bejko di Jesi – Serenellini di Ancona)

RETE: 12’ Zira

NOTE: ammoniti: Monserrat, G. De Luca G. e Postacchini. Angoli: 5-7. Recupero: 7′ (2’+5’)