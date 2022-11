APPUNTAMENTO domani: ecco il programma, ci sarà anche la Fanfara dei bersaglieri di Jesi e Ostra

Domani a Corridonia si terrà la cerimonia per la Giornata delle forze armate, l’unità nazionale e la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Si inizierà alle 9,30 con la messa nella chiesa di Santa Croce animata dalla corale Schola Cantorum Santa Caecilia, proseguirà poi con il corteo per le vie del centro storico animato dalla Fanfara dei bersaglieri di Jesi e Ostra e con la partecipazione dei ragazzi delle scuole e delle Associazioni combattentistiche, per poi terminare in piazza Filippo Corridoni con il saluto del sindaco Giuliana Giampaoli e la deposizione delle corone d’alloro a Filippo Corridoni ed Eugenio Niccolai ed ai caduti.