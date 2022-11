PREMIO - Il ciclista, campione del mondo di paraciclismo ha ricevuto il riconoscimento al termine di un convegno sull'alimentazione sportiva

di Monia Orazi

Il gambero d’oro di Pioraco al campione paralimpico mondiale Giorgio Farroni. Nell’ambito del convegno sull’alimentazione sportiva, organizzato dal gruppo ciclistico Alta Valle del Potenza, con la presenza di SynbioTec spin off di Unicam e del nutrizionista Luca Belli, l’amministrazione comunale ha consegnato un riconoscimento all’ospite d’onore della serata Giorgio Farroni.

Il ciclista, campione del mondo di paraciclismo e campione paralimpico, ha, infatti, le sue origini paterne proprio a Pioraco. Il pubblico presente, dopo l’ interessante relazione sull’alimentazione ha potuto conoscere da vicino la figura di Giorgio Farroni anche con domande e curiosità sul campione.

Nell’ambito della serata si è parlato di alimentazione sportiva, integratori alimentari, probiotici e dell’importanza di una dieta alimentare per raggiungere importanti traguardi sportivi.

Il sindaco Matteo Cicconi ha quindi consegnato a Giorgio Farroni il Gambero d’oro del Comune di Pioraco per il forte legame che il campione mondiale ha con Pioraco, per l’esempio di vita che con la sua passione sportiva ha saputo dare a tutti dimostrando che con forza, coraggio e amore per la vita, abbinati al sacrificio, alla dedizione e alla passione, si riescono ad ottenere grandi risultati.