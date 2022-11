TREIA - Luciano Lisitano, brigadiere della Guardia di finanza in pensione, ha trascorso la serata con i dirigenti della squadra di calcio del Chiesanuova, di cui era collaboratore. Al rientro ha accusato un malore. Lascia la moglie e tre figli. Il funerale domani

Collaboratore del Chiesanuova torna a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia dei dirigenti della squadra, tra cena, castagnata e una partita a biliardino, accusa un malore e muore. Si è spento così ieri a 64 anni Luciano Lisitano. Conosciutissimo nella frazione di Treia dove viveva da circa 20 anni. Brigadiere della Guardia di finanza in pensione, era originario di Messina.

Ieri sera l’uomo ha trascorso la serata nella sede del club biancorosso e dopo la riunione e la cena, terminata con una castagnata, è andato assieme agli altri dirigenti nel bar della zona dove ha giocato, come sua consuetudine, una partita a biliardino. Poi è ritornato a casa e all’improvviso ha accusato un malore.

Immediato l’intervento degli operatori dell’emergenza, allertati dai familiari, ma quando il personale medico è arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità della frazione di Treia, dove Lisitano era conosciuto e benvoluto da tutti. Si impegnava molto anche per la parrocchia, proprio stamattina avrebbe dovuto partecipare alla riparazione di un portone.

Partito da ragazzo dalla Sicilia, ha lavorato in diverse città prima di prestare servizio a Roma e poi si è trasferito a Chiesanuova assieme alla famiglia, alla moglie Patrizia e ai figli Natascia, Katiuscia e Ivan. Appassionatissimo di calcio ha sempre fatto parte della società del luogo ricoprendo vari ruoli, da allenatore nel settore giovanile a preparatore dei portieri e ora a collaboratore della società del presidente Luciano Bonvecchi.

Domenica il Chiesanuova calcio giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di raccoglimento. La camera ardente è stata allestita al centro funerario di Macerata in via dei Velini, il funerale si terrà domani, sabato 5 novembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santissimi Vito e Patrizio.

