RISPARMIO - A comunicarlo il sindaco Andrea Michelini. Niente illuminazione sugli alberi e pista di pattinaggio, consentiranno un risparmio di 14mila euro. Con i quartieri in programmazione una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli

Luminarie sì, ma in ottica di risparmio, Porto Recanati sceglie la sobrietà con un progetto illuminotecnico virtuoso che permetterà un risparmio di 14 mila euro rispetto al 2021. Una scelta diversa da quella di Civitanova dove invece l’amministrazione ha scelto di spendere 120mila euro in installazioni, luci ed eventi per incentivare commercio e passeggio (leggi l’articolo).

A comunicarlo il sindaco Andrea Michelini che è arrivato alla decisione dopo aver incontrato categorie e associazioni: «In questo contesto di diffusa difficoltà, l’onere di una scelta come quella dell’illuminazione di una città per le feste natalizie è particolarmente complesso e soggetto a criticità, perché ci sarà sempre chi avanzerà una visione tendente al massimo risparmio e chi invece pensa che la nostra città debba comunque dare dei segnali di vitalità anche attraverso le luminarie».

Da qui un compromesso qualitativo e quantitativo: niente illuminazione agli alberi e resteranno invece gli addobbi in alto a forma di cometa: «tale provvedimento ci farà risparmiare rispetto al 2021 una somma di circa 14 mila euro – spiega il sindaco – in considerazione del fatto che la spesa in merito, nell’anno precedente, fu di euro 25mila euro più Iva, mentre quella del 2022 sarà di euro 11mila più iva». Rimane ovviamente anche l’albero di Natale davanti al municipio, dono del comune di Ussita nell’ambito di un’operazione di disboscamento controllato mentre invece non verrà allestita la pista di pattinaggio: «ci era stata proposta con costi a carico del gestore, ma il momento particolare ci ha suggerito che fosse eticamente poco corretto allestire un impianto così energivoro, pertanto abbiamo rinunciato – prosegue Michelini – verranno coinvolti i quartieri in una serie di attività e di eventi natalizi. Sono già in atto proficui contatti e contiamo di poter allestire un programma che renderemo noto appena sarà finalizzato.

La collaborazione con i quartieri vedrà l’Amministrazione comunale impegnata in prima fila per ogni tipo di supporto all’organizzazione degli eventi stessi. Vogliamo provare a offrire un’idea di città viva e coinvolgente come il Natale merita. Verrà recuperato lo spettacolo per bambini a cura della Rainbow non andato in scena nella scorsa estate all’Arena Gigli a causa delle condizioni meteo avverse. I bambini saranno al centro della nostra attenzione e ulteriori eventi saranno a loro dedicati».