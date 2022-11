MACERATA - La donna aveva denunciato l'episodio, in mano aveva il filmato dell'accaduto. L'accusa contesta anche messaggi offensivi

Getta l’acido sull’auto della ex convivente, questa una delle contestazioni per un 43enne di Macerata che è imputato per stalking in tribunale. I fatti contestati sono avvenuti lo scorso gennaio. In particolare l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, fa riferimento ad un episodio denunciato dalla donna, una 47enne, che risale all’11 gennaio.

La donna aveva denunciato che una persona, ripresa da una telecamera che aveva messo sul balcone, aveva versato del liquido corrosivo sulla sua auto che era in sosta sotto casa, a Macerata. La 47enne, in base alle riprese del video, aveva potuto affermare che chi aveva gettato l’acido era l’ex convivente.

L’accusa fa poi riferimento all’imputato come possibile autore anche di un altro danneggiamento sull’auto della donna. Un fatto analogo a quello dell’11 gennaio, avvenuto circa un mese prima, il 18 dicembre 2020.

In quel caso però la donna non aveva potuto indicare chi fosse l’autore. Oltre ai presunti danneggiamenti alla vettura, la 47enne avrebbe anche ricevuto messaggi offensivi dall’ex convivente. Oggi al processo è stata sentita la figlia della donna che ha confermato le accuse che vengono mosse dalla madre e ha detto che ancora oggi è impaurita per quanto accaduto. L’imputato è difeso dall’avvocato Marco Bottecchiari. Parte civile la 47enne, difesa dall’avvocato Leide Polci.

(Gian. Gin.)

*A tutela della parte offesa il nome dell’imputato non viene indicato