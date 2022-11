PRO PETRIOLO 200, gli stessi organizzatori de “Le cantinette”, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione culturale l’Orastrana, presenta la quarta edizione. Il programma di sabato e domenica

Profumo d’autunno, tra vino e castagne, a Petriolo per “Lu pruì’ de Sa’ Mmartì”, in scena sabato e domenica nel cuore del borgo. Street food, tipicità, musica dal vivo, letture animate per bambini e divertimento saranno gli ingredienti. ProPetriolo 2000 (gli stessi organizzatori de “Le cantinette”), con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione culturale l’Orastrana, presenta la quarta edizione de “Lu pruì’ de Sa’ Mmartì”, come sempre con ingresso gratuito. Due giorni di spensieratezza per festeggiare il patrono del paese, San Martino, e stare in compagnia, immersi nei sapori e nelle atmosfere dell’autunno, tra castagne e vin brulé, vino rosso, bianco, cotto e dolci tradizionali. Il tutto animato da musica per tutti i gusti e tutte le età, dal pop al rock, passando per ska, rumba e reggae. Ci saranno anche tante sorprese e il laboratorio per bambini a cura dell’associazione Genitori Petriolo.

Questo il programma completo: sabato, alle 19, apertura degli stand gastronomici, mentre alle 20, in piazza San Martino, arriva Alessandro D’Amico – One Man Band. La musica continua alle 22.30, sempre in piazza San Martino, con il gruppo “La terapia latina”. Domenica la festa inizia dal pomeriggio. Alle 15 aprono gli stand, alle 15.30 animazione per bambini con l’associazione “Genitori Petriolo”, in piazza San Martino. Alle 18.30 è la volta dei Backroads acoustic roadtrip. Ad immortalare la manifestazione con i loro scatti, Carlo Natali e Vania Marcato.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti e agli spettacoli previsti in cartellone è totalmente gratuito. “Petriolo e Armando, la nostra mascotte, vi aspettano”, è l’invito degli organizzatori. Info sulla pagina Facebook e su www.propetriolo.it.