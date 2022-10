IL SINDACO Tartabini: «Andrebbe a ridurre il traffico lungo la strada statale, offrendo un percorso alternativo anche a chi deve raggiungere il centro. Non solo, l’opera includerebbe la disponibilità di circa 400 posti auto»

La bretella di collegamento tra via Olimpia e via Beethoven a Porto Potenza: partita la progettazione. «Gli uffici comunali hanno già effettuato un preliminare studio di fattibilità. – spiega il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini – Entriamo ora nella fase della progettazione definitiva, finanziata dalla Regione Marche con 100mila euro. Queste risorse includono anche la relazione geologica e l’acquisizione bonaria delle aree. Il completamento dello step progettuale aprirà la possibilità di intercettare le ulteriori risorse, necessarie per procedere con le successive fasi di realizzazione».

Un intervento strategico, che la città attende da anni, e che avrebbe importanti risvolti sul fronte della vivibilità dell’area portopotentina: «La bretella – prosegue il sindaco – andrebbe a ridurre il traffico lungo la strada statale, offrendo un percorso alternativo anche a chi deve raggiungere il centro di Porto Potenza. Non solo. L’opera includerebbe la disponibilità di circa 400 posti auto con un alleggerimento importante per il Quartiere Musicisti che, in particolare in estate, è congestionato sul fronte parcheggi». Quello tra via Olimpia e via Beethoven non è che il primo stralcio di un progetto più ampio: «L’obiettivo – conclude il sindaco – è la realizzazione di un collegamento fino alla parte sud della città costiera. Un’opera certamente ambiziosa, ma di fondamentale importanza, per la quale continueremo a lavorare con convinzione».