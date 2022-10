SERIE D - I laziali calano il tris ed espugnano il Della Vittoria trascinati da Caon e dagli ex Recanatese Sivilla e Borrelli, vano il momentaneo pareggio di Vitiello. I cremisi di Mattoni restano ad otto punti, in piena zona playout

Dopo un grande avvio di stagione, il Tolentino è in crisi nera. Il Cynthialbalonga espugna il Della Vittoria per 3 a 1 e infligge la quinta sconfitta consecutiva ai ragazzi di Mattoni, che sembrano aver smarrito la retta via. I laziali costruiscono il successo nella ripresa, grazie anche a due reti provenienti dalla panchina: Caon e Sivilla, oltre al titolare Borrelli (gli ultimi due, ex Recanatese). Vano il momentaneo pareggio di Vitiello. Ora la classifica preoccupa il club del presidente Romagnoli, sono solo otto i punti raccolti dopo nove giornate, con i cremisi in piena zona playout. Domenica prossima la traferta di Chieti.

La cronaca. Primo tempo abbastanza equilibrato, combattuto e giocato a viso aperto, senza particolari occasioni eclatanti. Il match si sblocca al 5′ della ripresa in favore del Cynthialbalonga: azione sulla destra, Caon (entrato nella prima frazione al posto dell’infortunato Secli) ribadisce in rete una parata di Moro su una conclusione avversaria. Il pareggio arriva venti minuti più tardi: Vitiello dribbla un avversario e lascia partire un forte diagonale che si insacca sul secondo palo. Neanche il tempo di gioire che i laziali tornano di nuovo in vantaggio, complice un errore del portiere cremisi: la palla sfugge dalle sue mani, sbatte sulla traversa e Sivilla è in agguato per il più facile dei tap in. Il Tolentino accusa il colpo e cinque minuti più tardi subisce anche il tris di Borrelli.

Il tabellino:

TOLENTINO: Moro, Lattanzi, Riberon, Stefoni, Rozzi (15′ s.t. Tizi), Nagy, Massarotti, Adorni, Vitiello, Tankuljic, Alagia (27′ s.t. Nacciarriti). A disp.: Giorgi, Piermartiri, Gesuelli, Corrado, Giuli, Cicconetti, Moscati. All.: Mattoni.

CYNTHIALBALONGA: Santilli, Redondi, Petti, Fontana, Buono, Fiorini (25′ s.t. Del Canuto), Sbardella, Nava, Secli, (20′ p.t. Caon) Borrelli, Ferri Marini (15′ s.t. Sivilla). A disp.: Vilardi, De Angelis, Belfiore, Mirimich, Romito, Della Vecchia. All.: Dantoni.

TERNA ARBITRALE: Grassi di Forlì (Giorgetti di Vasto – Siracusano di Sulmona)

RETI: 5′ s.t. Caon, 25′ s.t. Vitiello, 30′ s.t. Sivilla, 35′ s.t. Borrelli