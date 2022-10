IL TROFEO manca da 8 anni, Civitanova in campo domani al PalaPirastu di Cagliari alle 17,30 per la semifinale

A due settimane di distanza dalla vittoria casalinga in tre set sugli emiliani nel terzo turno di SuperLega, la Lube ritrova la Valsa Group Modena dall’altra parte della rete nella Semifinale di Del Monte® Supercoppa. Questa volta in campo neutro. In palio nella gara unica di domani, lunedì 31 ottobre alle 17,30 (con diretta Rai Sport, volleyballworld.tv e Radio Arancia), al PalaPirastu di Cagliari, il pass per la Finalissima di un trofeo conquistato per l’ultima volta dai biancorossi nel 2014. I cucinieri inseguono la quinta Supercoppa della propria storia. Anche i modenesi danno la caccia al quinto titolo in una competizione che non li vede trionfare dal 2018. Chi passerà il turno affronterà la vincente della successiva sfida tra Perugia e Trento.

Civitanova viene dallo stop interno in quattro set contro Perugia, mentre Modena ha perso per 3-1 il confronto con l’Itas Trentino al PalaPanini. A confronto due formazioni che hanno abbassato notevolmente l’età media e che stanno lavorando per giocarsela con tutti. Capitan De Cecco e compagni dovranno affrontare la partita consapevoli che imporsi sarà più dura rispetto all’incrocio di campionato. La Valsa Group ha grande voglia di rivalsa e renderà la vita difficile ai campioni d’Italia per una sfida di Halloween da paura.

Gabi Garcia Fernandez (opposto Cucine Lube Civitanova): «Per il secondo anno di fila partecipo alla Supercoppa. Ci stimola molto questo trofeo perché siamo una squadra ricca di giovani e, pur dovendo crescere, vogliamo dimostrare di poter già competere con grandi avversari. Dobbiamo cancellare dalle nostre teste l’impresa con Modena in campionato. Qui si parte da 0-0 ed è una sfida da dentro o fuori! Dobbiamo giocare con l’atteggiamento giusto! Non è mai semplice ambientarsi in un nuovo impianto, soprattutto al servizio. Gli allenamenti al PalaPirastu in vista della partita sono importanti».

Luciano De Cecco (Capitano Cucine Lube Civitanova): «Ci prepariamo per questa Del Monte® Supercoppa a Cagliari con molta fiducia e voglia di fare bene. Avremo subito la Semifinale con Modena, molto impegnativa e importante. Siamo due squadre piuttosto cambiate, con nuovi ragazzi e nuovi giocatori, quindi sarà sicuramente una bella sfida. Ci auguriamo di essere all’altezza e disputare dei bei match, provando a migliorare alcune cose, a fare passi in avanti e giocare la miglior pallavolo possibile».

Bruno Mossa De Rezende (Capitano Valsa Group Modena): «Siamo molto carichi per questa Del Monte® Supercoppa a Cagliari, con quattro squadre di altissimo livello. Affronteremo subito i Campioni d’Italia, per noi sarà un’opportunità di continuare a crescere. La Supercoppa vale un trofeo, forse non siamo tra i favoriti, ma entreremo in campo con l’atteggiamento e la voglia di fare il nostro meglio, e magari di andare in finale e sognare con questo titolo».

Le squadre si sono confrontate 104 volte: la Cucine Lube ha vinto in 60 occasioni, i rivali si sono imposti in 44 sfide. Le squadre si sono confrontate 3 volte in Supercoppa: la Cucine Lube ha vinto 1 volta, gli emiliani hanno avuto la meglio in 2 occasioni.

Gli ex nei roster- Simone Anzani a Modena nel 2018/19, Ivan Zaytsev a Modena nel biennio 2018/19-2019/20; Bruno Mossa De Rezende a Civitanova nel biennio 2018/19- 2019/20, Dragan Stankovic a Civitanova dal 2009/10 al 2018/19.