Casette dell’acqua e poesie

TREIA - Il Comune ha inaugurato due nuovi impianti a Chiesanuova e Passo di Treia alla presenza degli scolari. Il sindaco Franco Capponi: «Si potrà prendere acqua fresca liscia o gassata continuamente controllata»

Treia fa rima con acqua grazie all’inaugurazione di due casette e alle poesie degli studenti. L’occasione per una giornata di riflessione sull’importanza dell’acqua è stata l’inaugurazione delle due nuove casette dell’acqua a Chiesanuova e Passo di Treia, nei giorni scorsi. Il Comune ha colto l’occasione per un’analisi in merito agli investimenti fatti negli anni, ma anche per sottolineare l’importanza di questa risorsa.

«Le due acque di sorgente (quelle provenienti dal Nera e quelle di Madonna dell’Ospedale) – ha detto il sindaco Franco Capponi – sono praticamente identiche e di ottima qualità e attraverso l’utilizzo delle Case dell’acqua il cittadino avrà un enorme vantaggio visto che potrà prendere acqua fresca liscia o gassata continuamente controllata: la qualità dell’acqua consumata incide in modo importante sulla nostra salute. Così ridurremo enormemente la produzione di rifiuti plastici. La differenza dell’acqua erogata dalle Case dell’acqua con quella delle abitazioni è che, nonostante anche quest’ultima sia ottima, non sempre è purissima perché le tubazioni di adduzione e di quelle presenti in molte abitazioni sono in ferro o in Pvc e spesso hanno incrostazioni evidenti di calcio». Gli studenti a Chiesanuova e Passo di Treia hanno letto delle poesie e cantato canzoni rivolte proprio all’attenzione sul consumo dell’acqua intonando: “Chi spreca l’acqua è matto”.

Presenti a Chiesanuova, oltre al primo cittadino Franco Capponi anche il parroco Igino Tartabini, gli assessori Luana Moretti, Ludovica Medei e Tommaso Sileoni. A Passo di Treia insieme al sindaco hanno inaugurato la nuova Casetta dell’acqua l’assessore Luana Moretti e il parroco Francisco Parraga.

Le due fontane attualmente presenti nelle due frazioni resteranno aperte. Dal momento dell’apertura, per il primo mese, l’erogazione sarà gratuita senza necessità di utilizzo della tessera. Dal secondo mese sarà possibile ritirare gratuitamente una tessera già ricaricata con 5 euro (1 tessera a famiglia per un massimo di 900 tessere fino ad esaurimento della disponibilità) in alcuni negozi: ferramenta Tartarelli Valentino, a Chiesanuova, tabaccheria Bracaccini Vania, a Treia, tabaccheria Scarponi Gianfranca, a Treia, tabaccheria Fiastrelli Alberto a Passo di Treia, tabaccheria Luciani Graziella a Passo di Treia. Una tessera di 5 euro equivale a 100 litri. Sul retro delle stesse Case dell’acqua saranno esposte le analisi fisico-chimiche aggiornate di volta in volta dell’acqua erogata in modo da garantire la trasparenza della sua composizione e poter ognuno valutare l’apporto dei minerali necessari al suo stato di salute o alle volontà di ciascuno. Per informazioni: Ufficio ambiente del comune di Treia 0733/218760.