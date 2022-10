TOLENTINO - Performance ed effetti luminosi per serata con i migliori dj della scena nazionale. L'appuntamento in contrada Rotondo dalle 23,30 alle 5,30

Torna nelle Marche, dopo il rinvio causa lutto regionale per l’alluvione che ha colpito Senigallia e comuni limitrofi, l’ambizioso progetto che porta sul territorio marchigiano le atmosfere più ricercate dei grandi festival europei di musica elettronica.

Lunedì 31 ottobre in contrada Rotondo 10 a Tolentino, dalle 23.30 alle 5.30 del mattino il Dj e producer Riccardo Prosperi, insieme al collettivo Demood aprirà le porte a una nuova one night, all’interno di un esclusivo set industrial dove luci, sound system e installazioni di ultima generazione la faranno da padrone ancora una volta. «Nonostante le due Mood night di settembre rinviate per il rispetto delle vittime dell’alluvione che ha colpito la nostra Regione – sottolinea il fondatore di Demood, Riccardo Prosperi – e per il maltempo nel weekend successivo, siamo ancora più carichi e motivati di poter portare un’altra Mood night nella nostra città per festeggiare Halloween insieme».

L’esperienza sensoriale sarà totalizzante e la migliore musica elettronica si prepara a far ballare il dancefloor, anche con performance dal vivo degne dei più grandi stage europei. Ad animare la serata ci saranno anche delle straordinarie grafiche 3D create per l’occasione dal visual artist di Demood che appariranno sui ledwall installati sul main stage, offrendo anche uno spettacolo visivo. All’interno dell’edificio dallo stile industrial, la sera del 31 ottobre una line up tutta italiana di altissima qualità con Filippo del Moro, producer e resident Dj di Demood e Mood Festival, Riccardo Prosperi e Dukwa, per la prima volta nelle Marche. Quest’ultimo artista, all’anagrafe Marco D’Aquino, è sicuramente uno dei capofila del panorama musicale made in Italy e si esibirà durante la Mood night con il suo live set. Per scoprire tutti i dettagli del programma della Mood Night è possibile seguire le pagine social del collettivo Demood, oppure collegarsi al sito www.demood.it. I biglietti sono già in vendita online sulla piattaforma DICE e si potranno acquistare anche all’ingresso della serata.