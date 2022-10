TALENTO - Ha ricevuto a Gand il "Sabam Awards", riconoscimento dato ai giovani musicisti e composer internazionali chiamati a musicare la scena di un film

Giovane maceratese nel gotha dei compositori per colonne sonore, premiato al World Soundtrack Awards Giacomo Rita. Ricevere un premio al fianco di Billie Eilish e Finneas O’Connell è l’esperienza straordinaria fatta dal 34enne compositore di Macerata che ha ricevuto a Gand il premio “Sabam Award for best original composition by a young composer”, riconoscimento che prevede anche un premio in denaro, destinato ai più promettenti giovani compositori di tutto il mondo, che ogni anno vengono invitati a musicare per orchestra sinfonica una specifica clip scelta dal festival.

Per questa edizione si trattava di una scena del film Nosferatu, di cui quest’anno si festeggia il centenario. Durante la cerimonia, la musica del compositore italiano, così come quella degli altri due compositori che avevano ricevuto la nomination, è stata eseguita dal vivo dall’orchestra filarmonica di Bruxelles, diretta da Dirk Brossé. Una bella soddisfazione per il talento nostrano che si è ritrovato a fronteggiare colleghi provenienti da ogni parte del mondo.

Il World Soundtrack Awards infatti è un importante e prestigioso appuntamento in cui ogni anno la comunità internazionale della musica per film si apre al mondo e celebra artisti emergenti, professionisti affermati e vere e proprie leggende del settore. Basti pensare che sono stati premiati artisti come Johnny Greenwood e Bruno Coulais, Billie Eilish e Finneas O’Connell (“Best Original Song”), Nicholas Britell (“Television composer of the year”), Eiko Ishibashi (“Discovery of the year”), e il trio formato da Joseph Metcalfe, John Coda e Grant Kirkhope.

Una carriera in ascesa per il 34enne Rita, nato e cresciuto a Macerata. Nel corso degli anni ha vissuto per motivi di studio e lavoro prima a Bologna, poi a Roma e infine a Sofia, in Bulgaria, per seguire la propria passione, realizzando musiche per film, videogiochi e altri progetti audiovisivi. In questo momento è di nuovo di base nel capoluogo. Un lungo percorso il suo. Dopo aver iniziato il suo percorso musicale come chitarrista, ha conseguito negli anni una formazione eclettica, ottenendo una laurea magistrale in cinema all’università di Bologna e un Master of Fine Arts in composizione di musica per film alla Film Scoring Academy of Europe (parte della Irish American University). Oggi scrive spesso per orchestra, ma ama anche esplorare ed integrare elementi di world music e musica elettronica. Negli ultimi anni ha lavorato su diversi progetti italiani e stranieri, in ambito cinematografico e video-ludico, e ha potuto registrare la sua musica con la European Recording Orchestra di Sofia.