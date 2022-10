In occasione delle imminenti festività di Ognissanti e delle celebrazioni dei defunti rimarranno tutti aperti al pubblico i musei del circuito “Infinito Recanati”: Museo civico di Villa Colloredo Mels, Museo Emigrazione Marchigiana, Torre del Borgo, Museo della Musica e Museo Beniamino Gigli, Ufficio Turistico di via Leopardi.

sabato percorso teatralizzato nei luoghi leopardiani “Infinito Experience”, con partenza alle 12 dall’Ufficio Turistico di via Leopardi; domenica 30 laboratorio di intaglio della zucca di Halloween a Villa Colloredo, 11.30; martedì 1 novembre (ore 11) visita guidata congiunta al Museo Beniamino Gigli e a quello della Musica. A Villa Colloredo Mels ultima settimana per visitare la mostra del fumettista Giuseppe Palumbo “”, che terminerà domenica 6 novembre. Presso la Torre del Borgo si potrà invece visitare anche la suggestiva installazione di Silvia Fiorentino “”, curata da Nikla Cingolani. Anche nel ponte dei Morti sarà inoltre possibile usufruire del biglietto unico tra i musei di Recanati e Macerata, ticket a tariffa agevolata disponibile nelle biglietterie dei 7 musei o acquistabile online sul sito www.myrecanati.it . Per info: recanati@sistemamuseo.it/ 071981471/www. infinitorecanati.it