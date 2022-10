CULTURA - Doppio incontro con la scrittrice, medico e psicoterapeuta. Domani alle 18.30 sarà alla libreria Feltrinelli per presentare il libro di poesie. Alle 21,30 all’emporio Ultrafragola sarà ospite del ciclo delle “Serate carbonare”

Doppio incontro con Anna Segre, scrittrice e poetessa, medico e psicoterapeuta che accompagnata da Luca De Benedictis, docente di International Economics and Network Analysis ad Unimc, domani alle 18.30 sarà alla libreria Feltrinelli in Corso della Repubblica a Macerata. Presenterà il libro di poesie “La distruzione dell’amore”, libro che di recente ha vinto il Premio Camaiore per la sezione poesia. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Ad accogliere la scrittrice sono L’arca senza Noè, la libreria Feltrinelli e l’emporio Ultrafragola che insieme hanno organizzato gli incontri con la scrittrice. Alle 21.30 all’emporio Ultrafragola ricomincerà il ciclo delle “Serate carbonare”, incontri a numero chiuso (già sold out) dove Anna Segre risponderà e parlerà di argomenti più intimi e raccolti. Serate carbonare, che nulla hanno a che fare con la pasta ma che mutuano il loro valore dal senso mazziniano del termine.

«Ringraziamo la Feltrinelli e l’emporio Ultrafragola e soprattutto Anna Segre – dice l’associazione L’arca senza Noè -. Questi incontri sono pensati e voluti for- temente per continuare a portare a Macerata la possibilità di confrontarsi con te-matiche e personalità che formano il nostro contesto sociale e il mondo nel quale viviamo. Grazie a chi è salito con noi sull’Arca e continua a sostenerci».