«Pnrr: dalla digitalizzazione

alla transizione ecologica nelle Pmi»

MACERATA - E' il titolo del convegno organizzato dalla Bcc di Recanati e Colmurano, tra i relatori Carlo Napoleoni del Gruppo Bcc Iccrea. L'appuntamento è per domani alle 16 all’auditorium Unimc in via Padre Matteo Ricci

26 Ottobre 2022 - Ore 19:15 - caricamento letture

Si svolgerà domani, giovedì 27 ottobre, alle 16 all’auditorium Unimc di Macerata in via Padre Matteo Ricci,2 si terrà il convegno sul tema Pnrr: “Dalla digitalizzazione alla transizione ecologica nelle Pmi-Come accedere ai bandi ed ottenere finanziamenti” organizzato dalla Bcc di Recanati e Colmurano. Sarà un importante momento di confronto con le imprese, i professionisti e tutti i soggetti interessati ad approfondire le opportunità del Pnrr con l’obiettivo di favorire l’ottenimento delle agevolazioni derivanti dai fondi grazie ad una consulenza specialistica oltre che di integrare, laddove necessario, le fonti di finanziamento delle imprese con il credito bancario, favorendo la loro transizione ecologica e digitale. Tra i relatori Carlo Napoleoni del Gruppo Bcc Iccrea che presenterà brevemente le iniziative progettuali ed il sistema di offerta che il Gruppo Iccrea mette a disposizione delle imprese negli ambiti oggetto del Pnrr; a seguire Giorgia Obici del Gruppo FinService, società leader della finanza agevolata, presenterà la missione 1 del Pnrr focalizzando l’attenzione sulle componenti della digitalizzazione e dell’innovazione nelle Pmi. Concluderà i lavori Giuseppe Marsala di Bit Spa, società di consulenza e servizi tecnico-finanziari, che presenterà la missione 2 del Pnrr. Verranno analizzati nel dettaglio i bandi attivi ed in fase di attivazione in tema di efficienza energetica ed energia rinnovabile oltre che valutati tutti i benefici di un’azienda “green”. Non mancheranno inoltre momenti di dibattito e confronto tra i partecipanti. Il convegno è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

