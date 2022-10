VOLLEY - Il big match domani alle 20,30 all'Eurosuole Forum, i biancorossi sperano di dare una gioia ai tifosi dopo il ko di Monza. E' l'ultima sfida in campionato prima della Supercoppa che si giocherà a Cagliari lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre

I campioni d’Italia si apprestano ad accogliere i vicecampioni della SuperLega Credem Banca. Avrebbe dovuto essere l’apoteosi del girone di andata, il match clou in programma all’ultima giornata, ma la sfida dell’Eurosuole Forum tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Susa Perugia andrà in scena domani, giovedì 27 ottobre (alle 20,30 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia).

La futura partecipazione dei Block Devils al Mondiale per Club in Brasile a dicembre ha reso necessario lo spostamento dell’incontro. Una modifica che non aiuta i biancorossi, reduci da due trasferte impegnative e caduti nell’ultimo turno in tre set a Monza, mentre arriva in un periodo molto positivo per bianconeri, primi in classifica a punteggio pieno grazie a quattro prove convincenti. Già nel precampionato le due squadre si sono incrociate per un allenamento congiunto nell’impianto marchigiano e gli umbri hanno subito dato un saggio della propria forza. In palio questa volta ci sono punti importanti e la voglia di riscatto dei cucinieri alimenterà l’ennesima battaglia sportiva tra due team protagonisti negli ultimi anni di sfide spettacolari, ruvide e senza esclusione di schiacciate.

In programma oggi, alle 20.30, un altro anticipo ricco di fascino dell’11° turno. La Valsa Group Modena attende l’Itas Trentino. Le quattro protagoniste dei due posticipi infrasettimanali si ritroveranno a Cagliari lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre per giocarsi la Del Monte Supercoppa 2022 al PalaPirastu.

In classifica Sir Safety Susa Perugia 12, Top Volley Cisterna 10, Cucine Lube Civitanova 9*, Allianz Milano 7, Gas Sales Bluenergy Piacenza 7, Itas Trentino 7*, WithU Verona 5, Gioiella Prisma Taranto 5, Valsa Group Modena 5, Pallavolo Padova 4, Vero Volley Monza 4, Emma Villas Aubay Siena 0.* Un incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino.

Alla scoperta degli avversari – Perugia si presenta con alcune novità. La prima è in panchina, dove siede il nuovo coach Andrea Anastasi, rientrato in Italia a distanza di diciassette anni, dopo diverse esperienze all’estero. Confermato lo zoccolo duro della passata stagione con la permanenza del regista Giannelli, dei centrali Solé, Russo e Mengozzi, degli schiacciatori Leon e Plotnytskyi, dell’opposto Rychlicki e dei liberi Colaci e Piccinelli, la società umbra ha ingaggiato lo schiacciatore polacco Semeniuk, argento mondiale e miglior giocatore della passata Champions League con lo Zaksa, il centrale brasiliano Flavio, bronzo mondiale e reduce dalla stagione con Vibo, il regista della nazionale Slovena Ropret, esperto classe ’89 proveniente dalla Ligue A francese. Dal campionato transalpino è arrivato anche il duo cubano che completa il roster: l’opposto mancino Herrera e lo schiacciatore Cardenas.

Parla Enrico Diamantini (Cucine Lube Civitanova)- «Per trovare i giusti meccanismi dopo gli innesti estivi e l’opera di ringiovanimento del roster ci serve tempo e ne siamo consapevoli, ma contro una squadra attrezzata come Perugia dobbiamo diminuire gli errori. Vogliamo fare leva sulla voglia di riscatto davanti ai nostri tifosi per tirare fuori una grande prestazione contro una rivale a punteggio pieno».

Parla Sebastian Solé (Sir Safety Susa Perugia)- «Inizia davvero il periodo intenso con tante partite ravvicinate da giocare. Giovedì andiamo a Civitanova e prima di tutto devo dire che è sempre bello giocare contro di loro perché sono una grandissima squadra. Ci stiamo preparando bene e dovremo scendere in campo con l’atteggiamento giusto. Poi naturalmente vedremo quale sarà il verdetto del campo».

In arrivo la sfida numero 60 tra Cucine Lube e Sir Safety Susa- L’anticipo dell’11ª e ultima giornata di andata della SuperLega Credem Banca coincide con la sfida numero 60 tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Susa Perugia. Nei 59 precedenti, la Lube si è imposta 31 volte contro le 28 dei perugini, per un totale di 122 set e 5303 punti dei biancorossi rispetto ai 112 set e 5232 punti realizzati dalla Sir Safety.

Gli incroci della stagione agonistica 2021/22- Nella passata stagione Civitanova e Perugia si sono affrontate 6 volte, sempre in campionato, due nella Regular Season di SuperLega Credem Banca e quattro in Finale Scudetto, con un bilancio di 3 vittorie per i cucinieri nella resa dei conti per il tricolore contro le 3 degli umbri, ovvero i 2 successi in Regular Season e l’affermazione in Gara 3 di Finale Play Off. Nella prima fase i cucinieri hanno perso in casa 3-1 proprio nell’11° turno di andata e sono tornati a mani vuote dal match di ritorno al PalaBarton, vinto con il massimo scarto dalla Sir. L’inerzia è radicalmente cambiata nella Finale al meglio delle 5 partite: in Gara1 la Lube ha messo la testa avanti con una vittoria corsara al fotofinish, mentre in Gara2 tra le mura amiche ha surclassato gli avversari in tre set. Perugia ha riaperto i giochi imponendosi in rimonta in quarto set nel terzo confronto per poi cedere l’onore delle armi e confermare la supremazia marchigiana in Gara4 all’Eurosuole Forum, grazie al successo con il massimo scarto di Civitanova, trascinata da un grande tifo.

Curiosità e statistiche- Il punteggio massimo raggiunto in una partita tra Lube e Perugia risale al 23 febbraio 2020 nella Finale di Coppa Italia vinta dai biancorossi per 3-2 con i parziali di 21-25, 25-23, 25-23, 34-36 (set più tirato nella storia degli incroci) e 15-10, per un totale di 237 punti complessivi. Perugia vanta uno scarto massimo di 26 punti di distacco, totalizzati in occasione di Gara 1 di finale Play Off di SuperLega Credem Banca 2018/19 e vinta dagli umbri con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18). La Sir Safety ha vinto il set con il maggiore scarto, ovvero il 10-25 dell’ottava giornata di ritorno della stagione 2016/17, nell’unico parziale vinto dagli umbri nell’1-3 finale in favore dei cucinieri. La Lube, invece, fece registrare negli annali il 12-25 del terzo set di gara 5 della Finale Play Off del 2018/19, nella sfida vinta al tie break sul campo del PalaBarton.

