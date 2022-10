A MONTE SAN MARTINO la visita del circolo "Il Girasole" di Tolentino

Domenica 23 ottobre, con i patrocini dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, dei comuni di Monte San Martino e Tolentino, il circolo Auser “Il Girasole” di Tolentino ha organizzato una giornata in visita a Monte San Martino, il piccolo borgo che custodisce tesori artistici di grande pregio, come i polittici dei fratelli Crivelli.

Immerso in un paesaggio con vista Monti Sibillini, è un paese tutto da scoprire e gustare, grazie anche alla coltivazione della mela rosa dei Monti Sibillini e di varietà antiche di mele, conosciute ed apprezzate dai partecipanti grazie anche alla visita in mattinata all’azienda agricola Gobbi. Nel pomeriggio invece visita culturale alla chiesa di San Martino Vescovo, alla Pinacoteca Monsignor Ricci e alla suggestiva chiesa della Madonna delle Grazie.

Soddisfatti per l’esito dell’iniziativa, a cui hanno preso parte diversi associati alcuni provenienti anche dai Circoli di Casette Verdini e Petriolo, la Presidente del Circolo Auser “Il Girasole” di Tolentino, Isa Vitaliani De Bellis ed anche Antonio Marcucci, presidente Auser Marche che ha voluto condividere con gli associati questa bella esperienza e Giampiero Feliciotti, Presidente della Unione Montana dei Monti Azzurri che ha contribuito alla gita.

L’evento di domenica ha rappresentato la prima uscita in presenza per l’Auser provinciale di Macerata. L’associazione che promuove l’invecchiamento attivo, conta oltre 115 circoli in regione di cui 19 in provincia di Macerata. Durante il periodo della pandemia è stato molto complicato per la popolazione anziana non poter frequentare luoghi come i circoli in cui si portano avanti diverse attività e si trascorre il tempo socializzando. Ecco perché questo evento ha assunto anche un significato particolare volto alla valorizzazione di un turismo di prossimità di cui sia il territorio che le persone e le piccole imprese hanno bisogno.