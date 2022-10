L'INCIDENTE è avvenuto intorno alle 12,45 in direzione mare tra Morrovalle e Montecosaro. Un 21enne è finito con l'auto contro il guardrail. E' stato trasportato all'ospedale di Civitanova

di Laura Boccanera

Accusa un malore, invade la corsia in direzione opposta e finisce contro il guardrail. E’ successo intorno alle 12,45 sulla superstrada, in direzione mare, fra Morrovalle e Montecosaro. Un 21enne stava viaggiando lungo la superstrada quando ha avuto un malore e non è riuscito a controllare più l’auto proprio nel tratto in cui ci sono i lavori e la carreggiata diventa a doppio senso di marcia.

Il giovane ha invaso l’altra corsia ed è finito contro il guardrail distruggendo il veicolo. In quel momento stava sopraggiungendo in direzione opposta un camion, il conducente è riuscito a frenare prima di raggiungere il luogo dell’incidente e a fermarsi in tempo evitando di travolgere la vettura col 21enne a bordo.

Immediato l’intervento sul posto degli operatori dell’emergenza della Croce verde di Montecosaro e Morrovalle, il giovane è stato trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso, non è grave. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Traffico in tilt e lunghe code nel tratto che è oggetto di lavori, con restringimento di carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e del luogo dell’accaduto e la polizia stradale di Camerino per i rilievi del caso.

(Ultimo aggiornamento alle 15)