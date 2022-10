Andreucci, Voinea e Gobbi:

poker alla Passatempese,

Aurora Treia in vetta

PROMOZIONE - I ragazzi di Passarini vincono 4 a 1 si portano in vetta al girone B insieme al Trodica e alla Civitanovese, che domani scenderà in campo contro il Matelica

22 Ottobre 2022

Grande prestazione dell’Aurora Treia contro la Passatempese: 4 a 1 e capolista del girone B di Promozione a quota 12 punti al pari della Civitanovese, impegnata domani contro il Matelica. I ragazzi di Passarini erano chiamati ad una prova d’orgoglio dopo alcune partite opache e trovavano di fronte un avversario ostico, forte del secondo posto in classifica e con una rosa di indubbio valore. Il fortissimo vento ha reso difficile gestire la palla ma l’Aurora Treia è riuscita a capitalizzare ogni occasione creata mettendo subito in chiaro la sua intenzione di ottenere il bottino pieno. La cronaca. La Passatempese inizia bene creando qualche fastidio alla difesa dell’Aurora Treia ma i tentativi di Mihaylov e Stacchiotti sono stati controllati bene dal portiere Cartechini. Al 16’ a seguito di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Badiali, la palla staziona in area e Andreucci è lesto a prendere il tempo ai difensori e battere Campana per il vantaggio dell’Aurora Treia. Il raddoppio arriva al 29’ con Voinea, imbeccato bene a centrocampo si invola verso la porta e, appena entrato in area, tira un diagonale imprendibile per il portiere. E’ il raddoppio che chiude virtualmente il primo tempo.

Nel secondo tempo il vento non si placa e rende sempre difficile giocare palle pulite, il gioco si sviluppa soprattutto su palle da fermo e proprio da una di queste arriva la terza rete dell’Aurora Treia con Gobbi che pennella una punizione dal limite su cui il portiere non può fare nulla. A cavallo della rete ci sono altre due occasioni per l’Aurora Treia: una con Voinea, lanciato a rete si fa ipnotizzare dal portiere tirando debolmente, l’altra con Piancatelli che supera in velocità due difensori ma si fa anticipare dal portiere in uscita. Col terzo gol la partita è di fatto chiusa ma la Passatempese continua a giocare con veemenza e trova la rete che accorcia le distanze al minuto 89’ con Pieroni che sfrutta una disattenzione della difesa e trafigge Cartechini. In risposta l’Aurora Treia blinda il risultato con la seconda rete personale di Andreucci che chiude il risultato sul 4 a 1. Da segnalare il ritorno in campo di Damiano Cervigni che torna a giocare una partita dopo oltre un anno di inattività dovuta ad un grave infortunio.

Il tabellino:

AURORA TREIA: Cartechini, Gobbi, Fratini (87’ Cervigni), Romagnoli (85’ Capponi), Palazzetti, Mulinari (70’ Filacaro), Piancatelli, Marcucci (60’ Marchetti), Voinea, Badiali (40’ Panichelli), Andreucci. A disp.: Frascarelli, Nunzi, Capradossi, Di Francesco. All.: Passarini.

PASSATEMPESE: Campana, Petrini, Stacchiotti (59’ Nemo), Maraschio (59’ Montesi), Mandolini, Conserva (68’ Pieroni), Simoncini, Zannini (77’ Stortoni), Mihaylov, Camilletti, Clementi (46’ Ferreyra). A disp.: Cola, Crivellin, Martiri, Longhi. All.: Menghini.

RETI: 16’ Andreucci (AT), 29’ Voinea (AT), 57’ Gobbi (AT), 89’ Pieroni (P), 91’ Andreucci (AT).

NOTE: ammoniti: Palazzetti, Voinea, Passarini (All.), Romagnoli (AT) – Maraschio, Petrini, Stortoni (P). Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 1′ + 4′

