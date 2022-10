Scontro fra tre auto,

code in superstrada

CIVITANOVA - L'incidente in direzione mare all'altezza della zona industriale A, una vettura è finita in testacoda, mentre un'altra si è fermata sul guardrail. Traffico in tilt, un ferito trasportato al pronto soccorso per accertamenti

20 Ottobre 2022 - Ore 14:00 - caricamento letture

Incidente in superstrada, tre veicoli coinvolti. Ancora uno scontro lungo la SS77 a Civitanova, in direzione mare.

Per cause in corso di accertamento tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la carreggiata ovest/est, all’altezza della zona industriale A, una vettura è finita in testacoda, mentre la prima si è fermata sul guardrail della corsia di marcia. Ingenti i danni alle auto, ma fortunatamente feriti in modo lieve gli occupanti delle vetture. Una sola persona trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova dalla Croce verde, le sue condizioni come quelle degli altri coinvolti nell’incidente non destano preoccupazione. Sul posto vigili del fuoco e polizia per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. Bloccata al momento la superstrada con traffico fermo e code in aumento.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA