Mondiali di Spagna ’82,

una serata con Ciccio Graziani

MOGLIANO - L'ex calciatore e campione del mondo sarà ospite domani alle 21.30 al teatro Apollo

12 Ottobre 2022 - Ore 11:38 - caricamento letture

Una serata speciale al teatro Apollo di Mogliano: l’amministrazione comunale e la compagnia teatrale Lucaroni hanno organizzato un incontro con il “mitico” Ciccio Graziani per festeggiare la vittoria del Mundial di Spagna ’82. Appuntamento per domani alle 21,30. «Graziani è stato uno degli undici calciatori artefici di quella epica impresa che ci fanno ricordare l’estate del 1982 come una delle più belle della nostra vita – si legge nella nota degli organizzatori -. Sappiamo a memoria la formazione, i goal e i risultati di quella nazionale, ma cosa succedeva negli spogliatoi? Cosa facevano i giocatori nel tempo libero? Chi era il più simpatico del gruppo? E il più rompiscatole? A queste e a tante altre domande risponderà proprio Ciccio Graziani, che ci divertirà anche con il racconto di aneddoti e storie vissute all’interno di un gruppo di calciatori che nel breve spazio di dieci giorni passarono da “brocchi” ad “eroi”. Il racconto sarà supportato anche da foto e immagini dell’epoca». L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni 3319363479.

© RIPRODUZIONE RISERVATA