il seminario del Rotary

TOLENTINO - In 180 all'incontro sulle nuove generazioni organizzato al Castello della Rancia

Grande partecipazione al seminario sulle nuove generazioni ‘Work out to work in’, prepararsi al lavoro, organizzato dal Rotary Club Tolentino e il Distretto 2090 al Castello della Rancia di Tolentino.

Nel corso dell’evento sono state date risposte a quesiti sul futuro dei giovani, su quali sono i fattori di cambiamento che si sono registrati nel mondo del lavoro, che modello di leadership può oggi sposare un giovane professionista e che il Rotary rappresenta tuttora una opportunità di crescita professionale. Si è parlato dei programmi e quindi di come il Rotary si prende cura dei giovani e li guida attraverso un percorso di leadership offrendo strumenti ed opportunità per la crescita personale e professionale. Al seminario hanno preso parte, oltre ai rotariani, diversi ragazzi e giovani dei Rotaract e Interact delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, comprensorio del Distretto 2090.

«E’ stato un evento molto partecipato, 180 sono state le persone che vi hanno preso parte – ha spiegato il governatore del Distretto 2090, Paolo Signore -. Abbiamo anche allestito, per tutto il corso della manifestazione, dei desk informativi per poter aver informazioni sui programmi del Rotary. Interessantissimi gli interventi». Oltre al governatore e all’istruttore del Distretto 2090 Rossella Piccirilli, erano presenti diversi past governatori. C’erano anche Massimiliano Bachetti, presidente giovani Confindustria Marche, Andrea Pizzarulli, fondatore Bros Manifatture, Alberto Gamma team leader Rotary international. Presente anche il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. Ad aprire il seminario è stato il presidente del Rotary Club Tolentino, Stefano Ferranti. «Un ringraziamento – ha detto – a tutti i presenti al seminario particolarmente importante poiché riguarda i giovani che saranno la vita del Rotary. Con la loro vitalità intraprendenza e sana follia potranno raggiungere obiettivi che grazie ad una organizzazione mondiale come è il Rotary internazionale si potranno realizzare. Un ringraziamento al governatore Paolo Signore e al Distretto 2090 che hanno scelto il nostro Rotary Club per realizzare l’evento. Grazie a queste iniziative i nostri territori colpiti dal terremoto potranno tornare a splendere come alcuni anni fa». Sono intervenuti anche il presidente del Rotaract Tolentino Paolo Morresi e dell’Interact Tolentino Alessandro Manari.

