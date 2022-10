Unicam ricorda Luca Serianni

CAMERINO - L'incontro in memoria del presidente de I Lincei è in programma domani alle 15 nella sala convegni del Rettorato

11 Ottobre 2022 - Ore 10:35 - caricamento letture

L’Università di Camerino organizza per domani un incontro per ricordare il prof Luca Serianni, linceo, presidente della Fondazione I Lincei tragicamente scomparso lo scorso mese di luglio. Nel settembre del 2021 l’Università di Camerino è entrata a far parte della rete nazionale del progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola” e ad inaugurare il Polo di Camerino, unico per la Regione Marche, era stato proprio il Serianni. L’incontro si terrà a Camerino nella sala convegni del Rettorato con inizio alle 15 e sarà aperto dai saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari e del referente polo di Camerino Antonio Sgamellotti, Linceo. Seguirà la lectio del prof Giuseppe Patota, linguista dell’Università di Siena, sul tema “L’Italiano: biografia di una lingua”.

Il pomeriggio si chiuderà con la performance “E ritornammo a riveder le scienze”, a cura di docenti, studentesse e studenti Unicam. «E’ stato per Unicam motivo di grande orgoglio e soddisfazione – sottolinea il Rettore Pettinari – aver potuto attivare lo scorso anno nel nostro Ateneo il Polo per la Regione Marche del progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola” e per questo siamo profondamente grati al prof. Serianni, che ci ha permesso di prendere parte ad un così prestigioso progetto nazionale rivolto alla formazione e all’aggiornamento dei docenti delle scuole superiori del territorio. Lo ricorderemo sempre con grande commozione ed immensa gratitudine per la sua attività in favore delle giovani generazioni, anche grazie al prezioso lavoro svolto dalla Fondazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA