Nuovi giochi

al Parco Pegaso,

iniziati i lavori

MORROVALLE - Verranno installate strutture dove i più piccoli potranno giocare in sicurezza

11 Ottobre 2022 - Ore 14:51 - caricamento letture

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione di una nuova area giochi all’interno del Parco Pegaso, a Morrovalle. Ad essere interessata sarà una superficie di circa 350 metri quadrati sulla porzione est del parco, quella che si affaccia su via Giovanni Paolo II, compresa tra il ristorante Il Braciere e l’area giochi già esistente. «L’obiettivo – scrive il l’amministrazione comunale – è quello di rendere il parco sempre più vivo e fruibile anche dai più piccini, con l’installazione di strutture dove potranno giocare in perfetta sicurezza e panchine dalle quali i genitori potranno sorvegliarli in tutta serenità».

