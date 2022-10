Morta Milena Pettinari,

mamma della giornalista Cellini

CIVITANOVA - Si è spenta questa mattina. Aveva 88 anni. La figlia Lorena le è rimasta accanto sino all'ultimo. Il funerale domani alle 10 nella chiesa di San Pietro

Si è spenta a 88 anni Milena Pettinari, conosciuta da tutti come Rosalba e mamma della giornalista Lorena Cellini. Milena è morta questa mattina poco prima dell’alba in casa, in via Battisti, a Civitanova, circondata dall’affetto della figlia che non l’ha mai lasciata in questo periodo di malattia.

La donna, originaria di Macerata, lascia anche il marito, Vincenzo Cellini con cui era sposata da 62 anni e la sorella Roberta. La camera ardente è allestita alla sala del commiato Terra e cielo di via Cecchetti.

I familiari ringraziano l’Ant per il supporto e la partecipe vicinanza di questi mesi. Il funerale verrà celebrato domani alle 10 nella chiesa di San Pietro.

