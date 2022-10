Cosmari in cerca del nuovo deposito,

aperto il bando

CIVITANOVA - Trasloco da via Piane Chienti dove il centro di raccolta è stato fortemente osteggiato dai residenti a causa del via vai dei mezzi della nettezza urbana

Il Cosmari emana un bando per la ricerca di un immobile da affittare in sostituzione dell’attuale deposito, in località Piane Chienti. L’ente, infatti, vuole trasferire i servizi nella zona industriale A di Civitanova Marche o zone limitrofe. «Ho sollecitato il Cosmari in tal senso – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – per andare incontro alle esigenze di una parte della popolazione di Civitanova che purtroppo subisce le cause di avere un centro di raccolta vicino alle abitazioni. Quindi l’amministrazione, insieme al Cosmari, sta cercando di trovare tutte le possibili soluzioni affinché quell’edificio possa essere spostato e dare quindi una risposta concreta ad una esigenza oggettiva. Mi auguro – ha concluso il sindaco – che qualche proprietario di immobile si faccia avanti». Il locale deve essere grande circa 700-900 metri quadrati e deve essere dotato di locali spogliatoio, servizi igiene e docce. Possono manifestare interesse enti pubblici, persone fisiche e giuridiche, sia in forma individuale che societaria, associazioni, fondazioni e aziende private anche consorziate, associate o comunque raggruppate tra loro. Il canone di locazione proposto non dovrà superare 3,10 euro a metro quadro al mese. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al seguente indirizzo: pec@cosmari-mc.it , entro e non oltre le ore 12 del 27 ottobre 2022 oppure consegnato a mano, al seguente indirizzo: Cosmari Srl Tolentino Località Piane di Chienti snc 62029 Tolentino – Ufficio Protocollo, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12. L’esame delle manifestazioni di interesse pervenute entro i termini verrà svolta da una commissione di valutazione interna che selezionerà, tra le proposte pervenute, quelle che rispondono ai requisiti richiesti.

