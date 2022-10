A 40 anni dal diploma

si riunisce il 5F del “Gentili”

MACERATA - La rimpatriata degli ex alunni avviene puntualmente ogni dieci anni

11 Ottobre 2022 - Ore 17:23 - caricamento letture

Come tanti compagni di scuola, la classe 5 F dell’Ite “Gentili” (Ragioneria) di Macerata si riunisce puntualmente ogni dieci anni ed ora, nel 40esimo dal diploma, a Villa Quiete di Montecassiano. «Ci siamo sorpresi ancora di desiderare di incontrarci, nonostante ognuno di noi si sia nel contempo chiesto se ne valesse la pena, soprattutto di mettersi in discussione lasciandosi giudicare dagli altri anche per quello che siamo diventati e mettendo in luce le nostre diversità e spigolosità certamente amplificate nel gruppo Whatsapp formato per l’occasione. Ma il bilancio (siamo ragionieri) è senz’altro positivo, tanto da volerlo dire a tutti scrivendo a questo giornale: per l’emozione vissuta nel feedback del nostro ormai lungo percorso personale a partire dal felice tratto formativo condiviso; per la curiosità di riconoscerci compagni di classe in quel gruppo di signori e signore di mezza età un po’ nostalgici e con qualche ruga in più, ma ritrovati aperti, sensibili e vitali; per la certezza di avere motivazioni ed ideali in comune rispetto agli obiettivi raggiunti nel lavoro e nella famiglia e forse misteriosamente a molto di più; per l’affetto che ci lega anche se normalmente non ci frequentiamo e che nell’incontro si rinnova e si ravviva».

I presenti: Maria Paola Angerilli, Daniela Benigni, Magner Laura Bentivoglio, Giancarlo Bonugli, Fabio Calcaterra, Gianluca Cappelletti, Orietta Ciampechini, Donatella Ciucci, Igino Contigiani, Franca Del Savio, Donatella Donati, Massimo Girotti, Patrizia Iommi, Fabiola Lanzi, Roberto Marcucci, Massimo Massei, Paola Monti, Luana Mosconi, Angela Natali, Annibale Pennesi, Lorella Pisani, Vincenzina Propeti, Sabrina Raponi, Elvio Rossi, Francesco Sperandini, Aura Speranza, Andrea Strappa, Sabrina Tamburri e Luigi Teloni.

