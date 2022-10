Bracciale, Treia vince lo scudetto:

la Carlo Didimi tricolore a Firenze

TRIONFO per Lorenzo Prosperi, Mattia Bruzzesi, Matteo Camertoni, Elia Leonardi, Carlo Sarnari e Marco Sparapani, sesto successo nelle ultime otto edizioni

9 Ottobre 2022 - Ore 16:50 - caricamento letture

Scudetto bracciale, vince la Carlo Didimi Treia. Allo Sferisterio di Firenze in campo per la finalissima dei campionati italiani 2022 (riprese dopo 3 anni di stop, l’ultima edizione nel 2019 proprio a Firenze) la formazione di casa con Paolo Petruzzi, Stefano Sani, Rodolfo Sorcinelli, Alessio Di Matteo, Niccolò Sani, Leonardo Angelelli e Matteo Sani viene superata in finale dalla Asd Carlo Didimi Treia A con Lorenzo Prosperi, Mattia Bruzzesi, Matteo Camertoni, Elia Leonardi, Carlo Sarnari e Marco Sparapani. È il sesto successo dei treiesi nelle ultime 8 edizioni (un dominio arginato solo da Chiusi nel 2017 a Santo Stefano Belbo e dalla Acli Macerata a Firenze nel 2019). Ai giocatori i complimenti del sindaco Franco Capponi, dell’assessore allo sport David Buschittari e di tutta la città di Treia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA