Cinghiale in mezzo alla strada,

auto finisce contro una pianta

CINGOLI - Incidente intorno alle 20 in località Colognola. Soccorsi un uomo e una donna. Lui, 44 anni, è stato portato all'ospedale di Torrette in condizioni gravi

Evitano un cinghiale in mezzo alla strada e si schiantano con l’auto contro un albero: soccorsi un uomo e una donna a Cingoli, lui è stato portato all’ospedale di Torrette in condizioni gravi (lei ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso). L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di oggi in località Colognola di Cingoli. E’ lì che, secondo quanto è stato ricostruito dai soccorritori, un’auto, con al volante un 44enne, è uscita di strada dopo aver evitato un cinghiale che era sulla carreggiata. Nella manovra l’auto ha centrato una pianta. La coppia che era a bordo dell’auto è stata subito soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco. La donna non ha riportato ferite particolari e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Per il 44enne invece è stato necessario il trasporto all’ospedale di Torrette, ad Ancona (con l’ambulanza perché l’elicottero era già impegnato in quel momento). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata per occuparsi dei rilievi dell’incidente.



