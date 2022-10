“Mettiamo in moto la salute”

MOGLIANO - Il Runner’s Club organizza due eventi in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno

6 Ottobre 2022

Il Runner’s Club Mogliano, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Us Acli, organizza due eventi in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Venerdì 7 ottobre, alle 21.30, all’auditorium San Nicolò è programmato l’incontro “Mettiamo in moto la salute – La prevenzione del tumore inizia da corretti stili di vita”. Saranno presenti il dottor Nicola Battelli (direttore divisione di Oncologia dell’ospedale di Macerata) ed il dottor Paolo Decembrini (senologo e responsabile Breast Unit dell’ospedale di Macerata). Domenica 9 ottobre prevista invece una passeggiata di sette chilometri con partenza alle 9 dal piazzale San Michele. Per informazioni: 3356279914 – 3385063094 – pagina Facebook Runner’s Club Mogliano.

