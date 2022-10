Recanatese cerca punti a Cesena:

«Ho vissuto altre tempeste,

questo è solo un leggero mare mosso»

SERIE C - Mister Giovanni Pagliari alla vigilia della trasferta di domani in Romagna: «Non stiamo vivendo un momento felicissimo, dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo e credere in noi stessi»

1 Ottobre 2022

«Non stiamo vivendo un momento felicissimo, dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo e credere in noi stessi». Con queste parole l’allenatore della Recanatese Giovanni Pagliari, sprona la squadra alla viglia della partita di Cesena, sesta giornata d’andata del girone B di Serie C, in programma domani alle 14.30. «E’ un campionato livellato dove anche l’ultima è riuscita a battere la prima – prosegue il tecnico giallorosso -. Dobbiamo migliorare la consapevolezza e la convinzione di quello che sappiamo fare. Soprattutto cercare la nostra strada, la nostra via e il nostro modo di giocare. Questo mi preme maggiormente. I gol arriveranno, fanno parte del processo di crescita di tutta la squadra. Il cammino è lungo e sempre bello, perché fa piacere allenare questi ragazzi. Ho vissuto altre tempeste, questo è solo un leggero mare mosso».

Sono 22 i calciatori convocati da mister Pagliari per la sfida contro il Cesena. Portieri: Amadio, Bagheria e Fallani. Difensori: Ferrante, Longobardi, Marafini, Meloni, Quacquarelli, Somma e Tafa. Centrocampisti: Alfieri, Carpani, Morrone e Raparo. Attaccanti: Ferretti, Giampaolo, Marilungo, Minicucci, Sbaffo, Senigagliesi, Zammarchi e Ventola. Indisponibili: Gomez e Pacciardi.

