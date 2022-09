L’ultima passeggiata di

“Pieve Torina: percorsi di storia”

L'INIZIATIVA in programma domenica con l'uscita nel borgo di Appennino

30 Settembre 2022 - Ore 16:36 - caricamento letture

Con la passeggiata di domenica 2 ottobre si conclude il primo ciclo del progetto “Pieve Torina: percorsi di storia”, promosso dal Comune di Pieve Torina in collaborazione con il “Girastorie – racconti in cammino” di Matteo Petracci.

«Abbiamo organizzato passeggiate nella natura e nella storia del nostro territorio – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – riscontrando sempre un’ottima partecipazione di pubblico: un modo intelligente e salutare per conoscere il passato di Pieve Torina e del suo circondario, ricco di tradizioni e leggende. Domenica prossima sarà la volta di Appennino, antico e suggestivo borgo incastellato che, nonostante le ferite del terremoto, continua ad incantare per la sua singolare posizione. Si entrerà poi nel Parco nazionale dei Monti Sibillini seguendo un percorso ad anelli che offre straordinari scorci panoramici. In tale occasione si potrà scoprire il nuovo percorso ciclo pedonale che da Appennino conduce proprio sin dentro il Parco, per un totale di 11 chilometri. Come amministrazione ci siamo attivati per sviluppare opportunità di questo tipo, implementando le infrastrutture per una mobilità sostenibile e per una fruizione turistica ottimale del territorio».

Come sempre la partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi, inviando una mail a girastorieraccontiincammino@gmail.com specificando il numero di partecipanti e un numero di telefono cellulare di riferimento. Il ritrovo è previsto per le ore 9 davanti alla fermata dell’autobus del borgo di Appennino. L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare l’evento qualora le condizioni atmosferiche non ne consentano un regolare svolgimento in sicurezza. «Spesso dimentichiamo cosa c’è stato prima di noi, chi ha abitato queste terre così belle e sorprendenti: con questi racconti in cammino – conclude Gentilucci – offriamo la possibilità di immergersi nella natura e conoscere i luoghi che si attraversano. Una formula intelligente che pensiamo di riproporre anche in futuro».

