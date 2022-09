Uno-due in quattro minuti,

la Recanatese cade contro la Torres

(FOTO)

SERIE C - Prima sconfitta interna per i leopardiani all'Helvia Recina di Macerata: decidono le reti di Ruocco e Masala nel primo tempo. Gli isolani superano così in classifica i giallorossi, che domenica prossima andranno a Cesena

di Andrea Cesca (foto Fabio Falcioni)

Contro la Torres serviva la vittoria, allo stadio Helvia Recina matura invece la prima sconfitta interna per la Recanatese. La squadra di Giovanni Pagliari perde per 2 a 0, entrambe le reti degli isolani nel primo tempo con Ruocco e Masala. I giallorossi autori di un inizio soddisfacente colpiscono la traversa con Marilungo, ma dopo la mezzora subiscono l’uno-due della Torres che indirizza la partita. Nel finale anche un tiro cross di Somma sbatte sulla traversa. La reazione della Recanatese è tardiva, nelle battute finali del match Sbaffo e compagni provano a riaprire la partita, ma il gol non arriva.

LA CRONACA – Allo stadio Helvia Recina si gioca in anticipo la quinta giornata del campionato di Serie C girone B per agevolare il ritorno a casa della formazione sarda. La Recanatese, tre punti in quattro partite, è alla ricerca della prima vittoria in campionato. L’allenatore Giovanni Pagliari deve fare a meno degli infortunati Gomez e Meloni e dello squalificato Alfieri. La ripescata Torres (due punti in classifica) manda in panchina il nuovo acquisto Scappini, che ha raggiunto la squadra direttamente nel ritiro di Macerata. Mister Greco ritrova Gianola e Liviero, sono assenti invece Lombardo e Campagna. Si tratta di una sfida già importante in chiave salvezza. I galluresi hanno al proprio seguito una decina di tifosi con tanto di striscioni in gradinata: la squadra li va a salutare prima del fischio di inizio. La partita inizia male per la Recanatese, al 5’ Pacciardi è costretto a lasciare il terreno di gioco dopo uno scontro con Ruocco, al suo posto Marafini.

Il neo entrato impegna subito Garau con un colpo di testa su angolo di Senigagliesi. La Recanatese va vicinissima al gol al 9’ quando un colpo di testa di Marilungo si stampa sulla traversa con Garau che aveva battezzato male la traiettoria. Il primo squillo di tromba della Torres al 19’ con una gran botta di destro di Diakite, deviata in angolo da un difensore. La Torres prova ad impensierire Bagheria con le conclusioni da fuori area, alla mezzora è Masala a calciare forte, palla di poco alta. Gli isolani con il trascorrere dei minuti prendono confidenza con la partita e al 35’ sbloccano il risultato: Masala lancia sul filo del fuorigioco Ruocco, la difesa della Recanatese si fa trovare impreparata, il numero 10 dei rossoblu piazza il pallone alle spalle di Bagheria che riesce solo a toccare la sfera, 0 a 1. La Recanatese accusa il colpo e quattro minuti più tardi i giallorossi capitolano nuovamente: bella l’azione della Torres, Liviero dalla destra mette un pallone a centro area, Masala inventa una semirovesciata molto spettacolare e manda la palla in fondo al sacco, 0 a 2. Prima del riposo un sinistro di Marilungo, debole, si spegne fra le braccia di Garau.

Giovanni Pagliari è il primo a tornare sul rettangolo verde dopo il riposo, l’allenatore prova a suonare la carica. Serve una sferzata, la Recanatese opera subito due sostituzioni, fuori Longobardi e Giampaolo per Somma e Minicucci. Un sinistro rasoterra di Senigagliesi sfiora il palo. La Recanatese dovrebbe provare ad alzare i ritmi, la Torres controlla la partita e con Ruocco va nuovamente al tiro, fuori. Le accelerate di Senigagliesi spostato a sinistra non bastano ai padroni di casa, i minuti trascorrono inesorabili. Al 71’ un calcio di punizione dal limite dell’area di Senigagliesi buca la barriera, Garau si salva con i pugni in calcio d’angolo. Ci prova anche Minicucci, ma il tiro sfila a lato. A cinque minuti dalla fine un tiro cross di Somma sbatte per ben due volte sopra la traversa prima di tornare in campo. Sbaffo vede Garau fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto, alto. Infine Minicucci, Garau si oppone. La Torres scavalca in classifica la Recanatese che domenica prossima andrà a fare visita al Cesena.

Il tabellino

RECANATESE (4-2-3-1): Bagheria 6; Longobardi 5,5 (1’ st Somma 6), Ferrante Edoardo 5,5, Pacciardi ng (5’ pt. Marafini 6), Quacquarelli 5,5; Carpani 6, Raparo 6; Senigagliesi 6,5 (35’ st Zammarchi ng), Sbaffo 5,5, Giampaolo 5,5 (1’ st Minicucci 6); Marilungo 5,5 (16’ st Ventola 5,5). A disp.: Fallani, Amadio, Tafa, Morrone, Ferretti. All. Pagliari

TORRES (4-4-2): Garau 6; Ferrante Lorenzo 6, Antonelli 6, Dametto 6, Girgi 6,5; Liviero 6,5 (33’ st Bonavolontà ng), Lora 6,5, Gianola 6,5, Masala 7 (39’ st Suciu ng); Diakite 6,5 (33’ st Scappini ng), Ruocco 7. A disp.: Salvato, Heinz, Luppi, Pinna, Tesio, Pinna, Carminati, Sanat, Lisai, Carboni. All. Greco

TERNA ARBITRALE: Francesco Burlando di Genova (Sicurello di Seregno e Abbinante di Bari, quarto uomo Corsini di Terni)

Reti: pt. 35’ Ruocco (T), 39’ Masala (T)

Note: spettatori 300 circa. Calci d’angolo 4 a 2 per la Recanatese. Ammoniti Carpani, Masala, Garau, Dametto. Recupero: pt. 2’, st. 4’

