Schiacciato da una motopala,

a Torrette in prognosi riservata

PENNA SAN GIOVANNI - L'incidente intorno alle 17. Il mezzo si è rovesciato sulla riva di un torrente. Il ferito, 75 anni, residente a Montegiorgio, è stato soccorso con l'eliambulanza

23 Settembre 2022

Si ribalta con la motopala e resta schiacciato: 75enne trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 17,20 a Penna San Giovanni. L’uomo lavora per la F. P. Frantumazioni srl, azienda che si occupa di movimento terra. Stava effettuando delle operazioni con la motopala, in un terreno in contrada Aiello, quando nel fare manovra il mezzo è salito su di sabbia per poi ribaltarsi sul greto di un torrente dove c’era pochissima acqua.

Il 75enne, residente a Montegiorgio, è rimasto schiacciato sotto al mezzo. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti il 118 di Sant’Angelo in Pontano, i vigili del fuoco di Macerata, Amandola e Fermo, i carabinieri di Penna San Giovanni. I soccorritori sono riusciti ad estrarre il ferito da sotto il pesante mezzo da lavoro. Il 75enne era cosciente e i soccorritori hanno parlato con lui. Sul posto nel frattempo è arrivata l’eliambulanza partita da Fabriano che ha caricato il ferito e lo ha trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Le condizioni dell’uomo sono gravi ed è in prognosi riservata. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri in collaborazione con lo Spsal dell’Asur.



(Ultimo aggiornamento alle 20)

