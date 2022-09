Morto Rolando Silvestri,

scoprì le grotte di Frasassi

CIVITANOVA - Si è spento oggi a 69 anni. A lui si deve una delle scoperte geologiche più rilevanti degli ultimi 100 anni. I funerali si svolgeranno domenica alle 16. Lascia la moglie e le due figlie

Scoprì le grotte di Frasassi, si è spento a Civitanova Rolando Silvestri. Entrò nella storia per aver intuito che al di sotto di quel piccolo insignificante e inaccessibile foro sul monte Valmontagnana si apriva una cavità vertiginosa.

Rolando Silvestri è morto oggi all’età di 69 anni nella sua abitazione di via Pisacane. Il nome di Silvestri è da sempre legato alla scoperta della “Grotta grande del vento” delle grotte di Frasassi nel 1971, quando aveva appena 18 anni.

Architetto, originario di Urbania, è stato colui che, giovane allievo del corso di speleologia, scoprì nella zona esplorata in precedenza un buco nella parete della montagna. Iniziava una straordinaria, quanto inimmaginabile avventura che coinvolgeva gli speleologi del gruppo speleologico marchigiano Cai Ancona. Sebbene poi gli speleologi che si calarono in quell’abisso di 200 metri furono altri, a lui è riconosciuto il merito di quell’intuizione che ha permesso poi a Giancarlo Cappanera di effettuare una spedizione in cui trovare la grotta di accesso alla montagna in quello che fu poi rinominato “abisso Ancona” e che si rivelerà una delle più importanti scoperte speleologiche degli ultimi tempi. Silvestri lascia la moglie Angelina, le figlie Francesca e Valentina. La camera ardente è allestita alla casa funeraria Terra e cielo di Civitanova. I funerali si svolgeranno domenica alle 16 nella chiesa di San Giuseppe, sempre a Civitanova.

