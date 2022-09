“Festa della terra”,

delegazione in visita

a Villa Ficana

MACERATA - Un nutrito gruppo di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e Paesi d’Europa, guidato dall’architetto Gianfranco Conti, ha raggiunto il capoluogo. Domenica, dalle 15 alle 19, l’Ecomuseo aprirà le sue porte per la quinta Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

Domenica 18 settembre, dalle 15 alle 19, l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana aprirà le sue porte per la quinta Giornata Nazionale dei Piccoli Musei promossa dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei. Con questa giornata i piccoli musei vogliono riconfermare tutta la loro energia e creatività, tutto il loro impegno per i territori che abitano, vivono e che raccontano ogni giorno attraverso un’accoglienza originale e positiva. L’obiettivo per questa edizione è raggiungere 200 piccoli musei partecipanti e ci si sta avvicinando a questo risultato, garantendo la presenza di tutte le regioni italiane a conferma di una associazione effettivamente nazionale, non solo nella sua denominazione.

“Villa Ficana-Aperti per Festa” sarà un pomeriggio all’insegna della scoperta della storia, dei luoghi e delle qualità del piccolo museo maceratese, con visite guidate al borgo di case in terra cruda, nato alla metà del 1800, esempio di sostenibilità costruttiva, emotiva e culturale. La visita è gratuita e adatta a tutti ed è consigliata la prenotazione per gruppi numerosi. A tutti i visitatori verrà donato un libro “ a sorpresa”, frutto di un progetto di sostenibilità sociale e ambientale che da anni l’Ecomuseo ha messo in atto con l’associazione “I Nuovi Amici” di Macerata. I libri donati avranno così una seconda vita e potranno “aprire le porte” della fantasia e dell’immaginazione di chi verrà a trovarci. L’Associazione Nazionale Piccoli Musei è stata fondata nel 2007 per promuovere una nuova cultura gestionale dei Piccoli Musei che sia in grado di valorizzarne le specificità che sono differenti rispetto ad un grande museo, in particolare il legame più stretto con il territorio e con la comunità, la capacità di essere accoglienti e di offrire esperienze originali ai visitatori. (www.piccolimusei.com)

Informazioni e prenotazioni: www.ecomuseoficana.it Email: museovillaficana@gmail.com

Facebook e Instagram: Ecomuseo Villa Ficana

“Festa della Terra”, delegazione in visita a Villa Ficana- L’Ecomuseo e le case di terra di Villa Ficana tra le mete dei “Viaggi della terra”, una delle iniziative organizzate nell’ambito della XXVI edizione della Festa della Terra in corso fino al 18 settembre a Casalincontrada organizzata dall’Associazione Terrae Onlus e con la partecipazione di Ced Terra, dell’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda e del Centro di Educazione ambientale – la XXVI edizione della Festa della Terra. Ieri, un nutrito gruppo di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane e Paesi d’Europa, guidato dall’architetto Gianfranco Conti, ha raggiunto Ficana.

Tra i visitatori, tutti interessati alle tematiche della terra cruda e dell’architettura sostenibile, Apostolos Mousouriakis e altri membri dell’Associazione Piliko, un gruppo di architetti greci che da più di dieci anni si occupa di indagine, ricerca e innovazione nei campi dell’architettura contemporanea e dei materiali naturali. Presente alla visita anche Nicola Parisi docente del Politecnico di Bari accompagnato dai suoi allievi. Gli universitari, col supporto del Ced Terra hanno prodotto e messo in opera a Casalincontrada dei conci in terra innovativi, ottenuti con stampi realizzati attraverso la stampa 3D FDM nei laboratori del FabLab PoliBa. A ricevere ed accompagnare i visitatori Anna Paola Conti e Martina Fermani.

