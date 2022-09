Scuola al via, la Cna:

«Ricordate che c’è

il bonus trasporti»

MACERATA - L'associazione augura buon inizio ai ragazzi e alle ragazze che oggi hanno ripreso le lezioni e ricorda alle famiglie che è possibile richiedere un contributo di 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili o annuali

La Cna Macerata augura «un buon inizio di anno scolastico a tutte le alunne e gli alunni ed alle studentesse e gli studenti della provincia». Il presidente Maurizio Tritarelli fa una raccomandazione a tutti loro: «Impegnarsi al massimo delle proprie possibilità, farsi incuriosire dagli argomenti proposti dai docenti e poi studiarli è molto importante sia per la crescita individuale sia per lo sviluppo consapevole della nostra comunità. Studiare – aggiunge Tritarelli – ci permette di essere coscienti e responsabili di fronte al mondo, di osservare gli episodi di attualità e di confrontarli con avvenimenti simili della storia in modo di scongiurare il ripetersi degli errori e degli orrori».

«Posso testimoniare – conclude il presidente Cna – che è proprio vero che nella vita non si finisce mai di imparare ed è fondamentale che il percorso formativo non si interrompa mai ma segua il cammino professionale e di vita di ciascuno di noi in tutte le diverse fasi». L’Associazione di categoria ricorda alle famiglie la possibilità di richiedere il bonus trasporti di 60 euro, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali e destinato a coloro che hanno un reddito inferiore ai 35mila euro. Il patronato Epasa-Itaco è disponibile per aiutare i beneficiari alla presentazione della domanda. Per informazioni è possibile chiamare lo 0733.1715185 o scrivere una mail all’indirizzo: macerata@epasa-itaco.it.

