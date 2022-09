Iva Zanicchi, 60 anni di carriera

Come quelli del Grappolo d’oro

POTENZA PICENA - La cantante si esibirà domenica alle 18 in piazza Matteotti con il suo Gargana Tour

14 Settembre 2022

Domenica 18 settembre alle 18, a Potenza Picena, in piazza Giacomo Matteotti, in occasione della tradizionale Festa del Grappolo d’Oro, Iva Zanicchi farà tappa con il suo Gargana Tour – Estate 2022. L’Ingresso è gratuito.

L’Aquila di Ligonchio è tornata con il suo Gargana Tour per cantare con l’inconfondibile graffio blues della sua voce, i suoi più grandi successi e i brani del nuovo disco da cui il Tour prende il nome. Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto al Festival di Sanremo, Iva Zanicchi torna con uno spettacolo imperdibile accompagnata da Daniele Ronda e i Buonavita.

Perché Gargana? Gargana è un termine del dialetto di Ligonchio, che significa “voce”, l’appellativo che la accompagna da sempre. Oggi, quella bambina dalla voce straordinaria è ancora in lei: una donna che ha conquistato le platee di tutto il mondo ma che è rimasta vicino alla gente, tra la gente.

Unica donna a vincere tre volte il Festival di Sanremo, nel 1967 con Non pensare a me, nel 1969 con Zingara e nel 1974 con Ciao cara come stai, ha aperto i festeggiamenti di questo 2022 tornando proprio su quel prestigioso palco con Voglio Amarti, dove ha avuto dal pubblico dell’Ariston il riconoscimento più bello che un’artista possa desiderare: la standing ovation e quell’applauso che è sembrato non finire, dalla prima all’ultima esibizione.

Gargana è un disco dove, con cura, sono raccolti brani molto diversi tra loro, con sei inediti tra cui Voglio Amarti e sette cover con canzoni del panorama musicale non solo italiano, ma internazionale a ricordarci come Iva Zanicchi abbia pubblicato i suoi dischi in tutto il mondo, dall’Europa al Sud e Nord America, dall’Asia all’Australia, incidendo in cinque lingue: italiano, spagnolo, inglese, francese e giapponese.

Per la sua voce hanno scritto i più grandi autori italiani e internazionali: Mogol-Battisti, Paolo Limiti, Malgioglio, Giorgio Gaber, Roberto Carlos, Roberto Vecchioni, Theodorakis, Umberto Balsamo, Pino Donaggio, Kramer, Tiziano Ferro, Zucchero Fornaciari.

Ottantadue anni compiuti il 18 di gennaio, è forse questa sua capacità di essere assolutamente “vera”, il “super potere” che la rende straordinaria.

Iva in questo 2022 così ricco di impegni ha inoltre pubblicato Un altro giorno verrà, edito da Rizzoli. Il romanzo è una saga familiare popolata da personaggi indimenticabili, di straordinaria volontà e dignità, animati al tempo stesso dal desiderio di conquistare il futuro e da un profondo attaccamento alle proprie radici. Iva porterà anche il suo libro in giro per l’Italia, instancabile e generosa come sempre.

“Sono felice di tornare a cantare dal vivo perché mi piace stare in mezzo alla gente – commenta Iva Zanicchi – È bellissimo per chi fa questo mestiere scambiare emozioni col proprio pubblico. Sono e sarò grata per sempre, non solo a chi mi ha seguita in questa lunga carriera ma anche ai tanti giovani che hanno imparato ad apprezzarmi. Li ascolto, li seguo e credo che abbiamo molto da dire. Dopo due anni, complicati, ritrovarsi e “fare festa” è meraviglioso ed emozionante. Un modo perfetto per festeggiare “in famiglia” questi miei primi sessant’anni di carriera”.

E i sessant’anni di carriera di Iva Zanicchi quest’anno coincidono con la 60esima edizione del Grappolo d’oro.

